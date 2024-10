Disney+: Das ist neu im November

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im November 2024: Serien im Mittelpunkt

Herbst heißt Binge-Watching. Das hat man sich wohl bei Disney+ gedacht, als man den November zum Serien-November erklärt hat. Die FX-Serie „The Old Man“ geht mit einer zweiten Staffel in die nächste Runde. Auch Fans von „Tell Me Lies“ dürfen die zweite Staffel begrüßen. „Criminal Minds: Evolution“ läutet mit spannenden Fällen die bereits 17. Staffel ein.

Gleichzeitig erscheinen im November brandneue Serien auf dem Streaming-Service, die Serienabende mit mitreißenden Themen bescheren: FX „Say Nothing“ erzählt die packende Geschichte über die Zeit des Nordirlandkonflikts. Anlässlich des 20. Jahrestags des gewaltigen Tsunamis, der den Indischen Ozean erschütterte, beleuchtet die Doku-Serie von National Geographic „Tsunami: Wettlauf gegen die Zeit“ die Ereignisse. In „Doctor Odyssey“ müssen Max und sein medizinisches Team mit außergewöhnlichen Notfällen miteinander klarkommen.

„Music by John Williams“: Ab 1. November exklusiv auf Disney+

Seine unvergesslichen und unverzichtbaren Filmkompositionen, die im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere entstanden, gehören zu einigen der beliebtesten Filme unserer Zeit. Erfahre alles über die Lebensgeschichte des Maestros John Williams, mit Eindrücken von Filmemachern, Musikern und anderen, die er inspiriert hat, und mit seltenen Einblicken hinter die Kulissen, die aufzeigen, wie Filmgeschichte geschrieben wird.

Alle Neustarts bei Disney+ im November im Überblick

1. November

Mädchen, Mädchen (Star)

Mädchen, Mädchen 2 (Star)

Music by John Williams (OV/UT)

2. November

Endurance – Das Wrack im Eis (National Geographic)

6. November

Spielstunde mit Winnie Puuh – Staffel 1 (Disney)

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3 (Disney)

Gangnam B-Side – Staffel 1 (Star)

„Criminal Minds: Evolution“ – Staffel 17 (Star)

FX „The Old Man“ – Staffel 2 (Star)

8. November

Cars Toon: Monster Truck Hook (Pixar)

13. November

FX „Grotesquerie“ – Staffel 1 (Star)

14. November

FX Say Nothing – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

15. November

Big City Greens Der Film: Urlaub im All (Disney)

Weihnachten im Anflug

19. November

Interior Chinatown – Staffel 1 (Star)

20. November

Tell me Lies – Staffel 2 (Star)

22. November

The Mission: Zwischen Glaube und Wahnsinn (National Geographic)

25. November

National Geographic „Tsunami – Wettlauf gegen die Zeit“ – Staffel 1

27. November

Mickys lustige Weihnachtszeit – Staffel 1 (Disney)

29. November

Beatles ‘64