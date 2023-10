Dieses 30-Euro-Gadget ist ein Muss für jedes Samsung-Handy

Das Samsung Galaxy SmartTag 2 ist ein Bluetooth-Tracker und funktioniert genau wie ein AirTag. Das 13,75 Gramm schwere Gadget ist nach dem IP67-Standard wasserdicht und bietet eine Akkulaufzeit von 500 Tagen. Zusammen mit einer integrierten Aufhängung kann es flexibel eingesetzt werden. Etwas am Schlüssel, Rucksack oder Koffer, aber auch am Fahrrad oder im Auto.

Samsung Galaxy SmartTag 2 vorgestellt

Per Bluetooth stellt er eine Verbindung zu Smartphones in der Umgebung her und kann so seinen Standort übermitteln. Das funktioniert nicht nur, wenn dein eigenes Handy in der Nähe ist, sondern mit jedem Samsung-Handy mit Android 8 oder neuer. Geortet wird der kleine Tracker über Samsungs Smart Things App, welche auf jedem Handy vorinstalliert ist. Hier kannst du auch einen Ton abspielen lassen, um das Auffinden zu vereinfachen.

Neben Bluetooth hat das Samsung Galaxy SmartTag 2 noch weitere Tricks auf Lager und ist damit Apples AirTag sogar überlegen. Dank NFC kann der Finder den Tracker nämlich einfach an sein Smartphone halten und bekommt eine Nachricht von dir angezeigt. Etwa eine Adresse oder Telefonnummer.

Zentimetergenaue Ortung mit dem richtigen Handy

Genau wie ein AirTag verfügt der Samsung-Tracker zudem über einen UWB-Chip. Mit diesem kannst du den Tracker zentimetergenau im Raum orten. Das ist etwa praktisch, um einen Schlüssel oder eine Fernbedienung bei dir zu Hause wiederzufinden. Oder um deinen Koffer auf dem Kofferband am Flughafen zu orten. Damit das funktioniert, benötigt auch dein Samsung-Handy diesen UWB-Chip. Während Apple diesen seit 2019 in jedem Smartphone verbaut, steckt dieser leider nur in ausgewählten Samsung-Handys. Folgende Modelle sind dabei: Galaxy Note 20 Ultra, S21 Plus, S21 Ultra, S22 Plus, S22 Ultra, S23 Plus, S23 Ultra, Fold2, Fold3, Fold4 und Fold5.

Der Samsung Galaxy SmartTag 2 ist in Schwarz und Weiß erhältlich

Wo liegen die Einschränkungen?

Wie bei den AirTags muss sich auch beim Samsung Galaxy SmartTag 2 ein entsprechendes Handy in der Nähe befinden. So siehst du in der App den jeweils letzten Standort, wann der Tracker eine Verbindung mit einem Handy herstellen konnte. Während das auf einem verlassenen Waldweg weniger gut funktioniert, solltest du in der Stadt alle paar Minuten ein neues Signal bekommen.

Da Samsung in Deutschland einen größeren Marktanteil hat, sollte die Abdeckung theoretisch besser sein, als bei Apples AirTags. Jedoch haben viele Android-Nutzer GPS oder Bluetooth auf ihrem Smartphone deaktiviert und können so bei dem Netzwerk nicht mithelfen.

Möchtest du hingegen ein dauerhaftes Tracking nutzen, bietet sich ein GPS-Tracker an. Dieser ist jedoch mit anderen Nachteilen verbunden. Etwa einer kurzen Akkulaufzeit von nur wenigen Tagen und monatlichen Kosten für die Mobilfunkverbindung.

Samsung Galaxy SmartTag 2: Preise und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy SmartTag 2 ist ab sofort vorbestellbar und wird ab dem 11. Oktober ausgeliefert. Der Preis für einen Tracker liegt bei 39,90 Euro. Sparen kannst du im Viererpack für 129,90 Euro. Dieses wird bei MediaMarkt bereits reduziert für 114,99 Euro angeboten.

Ist der Akku des Trackers leer, kannst du übrigens einfach eine neue CR2032-Batterie für wenige Cent einsetzen und den Tracker für weiter 500 Tage verwenden.