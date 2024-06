Fast jeder kennt es: Nach einem gemeinsamen Urlaub oder einer Party werden die aufgenommenen Fotos per WhatsApp geteilt. Schnell alle Fotos in eine Gruppe schicken und schon hat jeder die Erinnerungen auf seinem Handy. Doch wenn du Fotos per WhatsApp verschickst, wird die Qualität deutlich reduziert. Was auf dem kleinen Handy-Bildschirm oft nicht auffällt, wird zum Problem, falls du ein Foto bearbeiten oder ausdrucken möchtest.

Diese WhatsApp-Einstellung sollte jeder ändern

Verhindern kannst du den Qualitätsverlust, wenn du beim Senden eines Fotos den „HD“-Button anklickst und das Senden in hoher Qualität aktivierst. Daran musst du jedoch bei jedem Verschicken von Fotos aufs neue denken, damit die Fotos in voller Qualität beim Empfänger ankommen.

Jetzt hat WhatsApp die Möglichkeit eingeführt, das Versenden von Fotos in hoher Qualität dauerhaft zu aktivieren. Diese Option kannst du mit wenigen Klicks aktivieren. So geht’s:

Schritt 1: Öffne WhatsApp und klicke unten rechts (bei iPhone) bzw. oben rechts (bei Android) auf Einstellungen

Öffne WhatsApp und klicke unten rechts (bei iPhone) bzw. oben rechts (bei Android) auf Einstellungen Schritt 2: Klicke in den Einstellungen auf „Speicher und Daten“

Klicke in den Einstellungen auf „Speicher und Daten“ Schritt 3: Klicke hier auf „Medien-Upload-Qualität“

Klicke hier auf „Medien-Upload-Qualität“ Schritt 4: Wähle hier die Option „HD-Qualität“ aus

Ab sofort werden alle Fotos und Videos, die du per WhatsApp verschickst, in hoher Qualität gesendet. Die Einstellung wirkt sich jedoch nur auf Fotos und Videos aus, die von dir verschickt werden. Zeige deinen Freunden am besten diese Anleitung und bitte sie die Option ebenfalls zu aktivieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Hier findest du eine bebilderte Anleitung, wie du die Option bei WhatsApp aktivieren kannst:

Die Anleitung funktioniert unter Android und iOS mit Smartphones aller Hersteller. Sollte es die Option bei dir nicht geben, ist deine WhatsApp-Version vermutlich veraltet. Öffne den Google Play Store oder Apple Appstore, um die neuste Version von WhatsApp herunterzuladen.

