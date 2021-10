Diese neuen PC Games darfst du dir im Oktober nicht entgehen lassen

Book of Travels: Chapter Zero

Was an “Book of Travels” als Erstes ins Auge sticht, ist das wunderschöne und einzigartige Worldbuilding. Als Open-World Game bietet es zahlreiche Möglichkeiten, die Landschaft auf eigene Faust zu erkunden. Dass man sich schnell an der „Might und Delight“ Entwicklung satt sieht, ist allerdings unwahrscheinlich. Die magische Szenerie gibt dir jedoch über die bloße Erkundung hinaus noch mehr Freiheiten. So stellt dir das Game keine Aufgaben oder Missionen. Du bist also auf dich gestellt.

Darüber hinaus wird an deine Kreativität appelliert, da das Game dir selbst überlässt, wie du es erleben möchtest. Zahlreiche Geheimnisse gibt es entweder alleine oder zusammen mit anderen Spielern zu entdecken. Die handgezeichnete Animation ist es in jedem Fall wert, jeden Winkel genauer zu erforschen. Die große Freiheit birgt jedoch auch Gefahren. Für weniger eigenständige Gamer, die nach einer klaren Handlung verlangen, könnte “Book of Travels” schnell seinen Reiz verlieren. Für Windows und macOS ist es bald bei Steam erhältlich.

Junkyard Simulator

Simulatoren gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wahrscheinlich, weil sie sich so großer Beliebtheit erfreuen. Nichts scheint dem Konsumenten zu abwegig zu sein. So ist jetzt auch der Junkyard Simulator ab dem 13. Oktober auf Steam verfügbar. Wenig überraschend übernimmst du dabei die Kontrolle über einen Schrottplatz. Was da alles zu tun ist, wirst du schnell herausfinden. Letztendlich arbeitest du dich von einem kleinen Grundstück zu einem der größten Schrottplätze deines Ortes nach oben. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Für Simulator-Fans ist das Game eine ansehnliche Ergänzung in der Steam Bibliothek.

The Riftbreaker

Ein actiongeladenes Survival-Game kommt mit “The Riftbreaker” auf dich zu. Schauplatz deiner Reise ist kein anderer als Planet „Galatea 37“ fernab der Milchstraße. Gemeinsam machst du dich mit deinem Team auf eine Mission, um neuen Lebensraum für die Menschheit zu entdecken und eines Tages wieder zur Erde zurückzukehren. Als Elite-Wissenschaftlerin Ashley S. Nowak machst du dich in deinem Mecha-Anzug “Mr. Riggs”, welcher den widrigsten Umweltbedingungen trotzt, auf in den Kampf durch das Universum. Mit ihm kannst du nämlich durch Rifts reisen und den Weltraum erkunden.

Im Detail besteht deine Aufgabe darin, einen Rift zur Erde zu konstruieren, welche viel strategisches Know-how und Material erfordert. Galatea 37 eignet sich mit seinen außergewöhnlichen Erzen und Ressourcen perfekt dafür. Natürlich wirst du dich gegen die bedrohlichen Lebewesen dieses Planeten zur Wehr setzen müssen. Mr Riggs hilft dir dabei. Rüstest du ihn mit den Materialien auf, kannst du dich ab dem 14. Oktober gegen große Gruppen an Feinden durchsetzen.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Für Anime Fans ein Highlight und Must-Have in einem. “Demon Slayer: The Hinokami Chronicles” fängt das gesamte Epos der ersten Staffel des Anime ein und ermöglicht es dir die wundervoll animierten Kämpfe selbst auszutragen. Untermalt wird das Game von den original japanischen Synchronsprechern des Anime, wodurch man die Geschichte von Tanjiro und Co. noch einmal Revue passieren lassen kann. Auf der Mission, seiner Schwester ihre Menschlichkeit zurückzugeben und sich bei dem Dämonen, der seine Familie getötet hat, zu rächen, lernt Tanjiro als Demon Slayer über sich hinauszuwachsen. Neben einem komplexen Gameplay heitern uns ikonische Charaktere wie Inosuke oder Kyojuro Rengoku auf. Noch mehr Geschicklichkeit fordert der Versus-Modus, bei welchem du à la “Super Smash Bros” als ein Charakter deiner Wahl gegen Freunde zeigen kannst, wer mehr drauf hat. Ab dem 15. Oktober ist es so weit.

Das sind unsere Empfehlungen der spannendsten Games für den Oktober. Natürlich werden im Laufe des Monats noch viele weitere Games dazukommen. Sobald das der Fall ist, halten wir dich hier wie immer auf dem Laufenden.