Genshin Impact: Ist es das beste Open-World Mobile Game?

Das Spiel des chinesischen Herstellers miHoYo schafft es durch überwiegend positive Resonanz und einen großen finanziellen Ertrag seine Anhängerschaft zu begeistern. Nicht zuletzt da sich Spielern eine riesige Spielwelt und eine herzerwärmende Story eröffnet, wie man es sonst von großen Open-World Titeln gewohnt ist – und das ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Nicht ohne Grund wurde „Genshin Impact“ zum größten internationalen Spiel aller chinesischen Videospiele erklärt. Als eines der kommerziell erfolgreichsten Smartphone-Spiele überflügelt es sogar Hypes wie den um Pokémon Go. Zustande kommt dies durch den “pay-to-win” Erwerb von Charakteren und Items, die den Spielfortschritt schneller vorantreiben.

Anime meets The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Es ist kein Geheimnis, dass sich das Spielerlebnis von “Genshin Impact” stark an “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” anlehnt. Deshalb fällt es leicht beide Spiele im selben Atemzug zu nennen. Trotzdem verdient Genshin Impact, die Aufmerksamkeit, die es gerade erfährt. Die Story, die liebevollen Charaktere und das Kampfsystem haben nämlich ihren ganz eigenen wunderschönen Stil.

Zusammen mit dem Barden „Venti“ versuchst du den Drachen „Dvalin“ zu retten.

Die Welt Teyvat von Genshin Impact ist riesig und bietet die typischen nahezu grenzenlosen Möglichkeiten eines Open-World Games. Damit Geheimnisse und Schätze zu entdecken, die von Monstern beschützt werden, kann man mit der Zeit nicht mehr aufhören. Eindrucksvoll ist dabei besonders, dass jedes Gebiet sein kulturelles Erbe widerspiegelt. So startet der Spieler in der Nation Mondstadt. Schnell wird auffallen, dass einige Namen sehr vertraut wirken. Angelehnt ist sie beispielsweise an das Rittertum in Deutschland. Liyue dagegen spiegelt die Volksrepublik China wider und ist so eindrucksvoll gestaltet, dass man gar nicht genug sehen kann. Jede Region wird zudem von einer Gottheit gelenkt, die im Gegenzug von den Bewohnern angebetet wird.

„Genshin Impact“schöpft Kampfsystem in vollen Zügen aus

Die Gottheiten sind jeweils mit einer der sieben Elementarfähigkeiten verbunden. Durch das Übergeben eines Edelsteines kann auch ein Charakter diese Kräfte zu seinen eigenen machen. Zügig im Spiel ergibt sich die Möglichkeit zwischen verschiedenen Charakteren und ihren Elementarfähigkeiten zu wählen. So ist Amber, Ritter des Ordo Favonius in Mondstadt, eine Fernkämpferin des Pyro Elements, die mit Pfeil und Bogen Feuer auf ihre Gegner schießt. Als Rittmeister des Ordo Favonius weiß Kaeya dagegen mit seinem Cryo Element Gegner im Nahkampf mit dem Schwert einzufrieren.

Im Kampf kann man ein Team aus Kämpfern mit verschiedenen Fähigkeiten zusammenstellen, um im Gefecht zu wechseln. Das Prinzip ist ein effektiver und wahrer Spaß. Da Gegner ebenfalls verschiedene elementare Kräfte als Waffe einsetzen, gilt es sie mit den komplementären Kräften zu besiegen. Eines der größten Pluspunkte des Spiels ist für mich deshalb das Kampfsystem, da es trotz der begrenzten Möglichkeiten einer mobile App sehr zu genießen ist.

Auf der Suche nach eurem Zwillingsbruder oder -schwester, welche(r) von einer mysteriösen Göttin entführt wurde, landest du mit Freundin Paimon in Mondstadt. Auf deiner Reise lernst du die Welt und ihre Bewohner kennen und kämpfst letztlich nicht mehr nur noch für deine Familie, sondern auch für sie. Die Charaktere sind liebevoll in das Geschehen integriert und schaffen es, dass man sie unbedingt näher kennenlernen möchte. Mit Sicherheit sieht das persönlich jeder anders, für mich war jedoch der Witz in der Interaktion der Charaktere sehr charmant und zu keinem Zeitpunkt kitschig. Was auf andere hin und wieder nervig wirken könnte, hat mein Herz ein Stück weit erwärmt. Auch in der Welt finden sich an jeder Ecke Aufgaben und Menschen, die deine Hilfe benötigen. Die Interaktion mit verschiedenen Kulturen ist wahrlich das Herzstück des Spiels.

Genshin Impact bietet grenzenlosen Content

Beeindruckend ist die Bandbreite an Möglichkeiten, die dem Spieler zum Fortschritt und zur Entwicklung der Figuren verhilft. Ein eigener Kochmodus versorgt die Figuren mit kulinarischen Gerichten. Mit Attributen kannst du ihre Heilung beschleunigen und dir im Kampf Vorteile sichern. Waffen lassen sich ebenfalls in Truhen in der ganzen Welt finden und später beim Schmied verbessern. Sternbilder kannst du mit dem Fortschritt des Spiels freischalten und verleihen der Figur neue Attacken. An jeder Ecke wird man mit Loot für gemeisterte Errungenschaften belohnt, was das Spielerlebnis fördert und einer der Gründe für den Erfolg bei Spielern ist. Genshin Impact wird darüber hinaus stetig mit neuem Content geupdatet. Es wird also nicht langweilig – im Gegenteil.

Eine Reise um den Globus erwartet dich in „Genshin Impact“.

App hadert an technischen Hindernissen

Es gibt viele Dinge die Genshin Impact toll umsetzt, jedoch hadert auch dieses Game teilweise an den technischen Voraussetzungen. Hin und wieder gibt es die ein oder anderen Laggs, keine Frage. Besonders im Kampf nervig, jedoch passiert das nicht oft und ist nie von langer Dauer. Das Spiel hat die Fähigkeit sich ziemlich zuverlässig zu erholen und ohne Verlust da anzuknüpfen, wo es gehakt hat. Allerdings kann ich auch sagen, dass sich keine Spielstunde ohne einen Serverzusammenbruch abspielt. App wieder öffnen, alles Laden und wieder von vorne. Zu schlechten Zeiten sogar an die fünfmal pro Stunde. Meistens kann ich damit leben, da das Gameplay zu gut ist, um sich geschlagen zu geben. Manchmal öffne ich die App jedoch auch genervt nicht noch einmal.

“Genshin Impact” ist für mich ein Spiel, dass es wert ist, es zu entdecken und nicht einfach nur zu Spielen. Dass das Rad damit nicht neu erfunden wurde, ist klar. Allerdings muss es das auch nicht. Jedenfalls ist es keine billige Kopie, die an den Erfolg von “Breath of the Wild” anzuknüpfen versucht. Wo andere Spiele eine eigene Konsole brauchen, läuft „Genshin Impact“ auf jedem Smartphone klasse, trotz technischer Hindernisse hier und da. Für mich ist es klar eines der besten mobile Games, wenn nicht sogar das Beste.