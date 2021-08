„Demon Slayer - The Hinokami Chronicles“: Der Erfolgsanime kommt jetzt als Game

In „Demon Slayer“ geht es um den jungen „Kamado Tanjiro“, welcher seine Familie nach einem Massaker tot in seinem Haus auffindet. Nur seine Schwester „Nezuko“ hat überlebt, allerdings ist sie nachdem Angriff in einem Dämonen transformiert worden. Tanjiro ist nicht bereit seine Schwester zu töten und hält an der Menschlichkeit in ihr fest. Zusammen machen sie sich auf in den Kampf gegen die Dämonen und denjenigen, der ihre Familie ausgelöscht hat. Auf seinem Weg als „Demon Slayer“ begegnet Tanjiro neuen Freunden und alten Feinden und ist angetrieben von dem Ziel seiner Schwester ihre Menschlichkeit zurückzugeben.

Das haben die Entwickler vor

Genau diese Geschichte des Anime kannst du im Solomodus hautnah selbst erleben. Umfassen soll „Demon Slayer – The Hinokami Chronicles“ den „Unwavering Resolve Arc“ sowie die Story des 2020 erschienenen Films rund um den „Mugen Train Arc“. Im Versusmodus können dagegen zwei Spieler als frei wählbarer Charaktere des Franchis‘ in den Kampf treten. Wenn das Kampfsystem dabei an die Möglichkeiten des Anime anknüpft, kann dieser Modus nur ein Highlight werden. Nicht zuletzt wird der originale Animecast das Game vertonen. Ein enger Bezug zum erfolgreichen Bewegtbildableger des Mangas, ist also in jedem Fall gegeben.

Wer ist in „Demon Slayer – The Hinokami Chronicles“ mit dabei?

Viele der bekannten und gefeierten Charaktere von „Demon Slayer“ sind natürlich auch dabei. Als Hauptcharakter ist Tanjiro nicht wegzudenken, aber auch „Giyu Tomika“ und „Kyojuro Rengoku“ sind Teil der spielbaren Charaktere. Dass man damit auch ihre individuellen Schwertstile erleben darf, klingt sehr vielversprechend. Diese basieren im Grunde auf den Naturelementen und werden im Zusammenhang mit einer „Nichirin Blade“ zum tötlichen Ende für alle Dämonen dort draußen.

Erscheinen soll das Game für die Playstation 5 und 4, für die Xbox Konsolen und für Steam. Vorbestellbar ist die Deluxe Edition jetzt schon bei Steam. Wer also bereits zwei Tage vor dem Release spielen möchte, sich einen Charakter-Freischalteschlüssel für Tomioka Giyu und Kocho Shinobu sowie den Avatar für Tanjiro sichern möchte, wird 69,99 Euro dafür aus der eigenen Tasche nehmen müssen.