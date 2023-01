Dieser Handy-Hersteller dominiert die Plätze 1 bis 5 – aus gutem Grund

Xiaomi, Honor, Huawei, Samsung, Apple, Vivo, ZTE, OnePlus, Google, Asus, Oppo, Motorola, Sony, Nokia. Die Liste der Smartphone-Hersteller ist lang und unsere Aufzählung alles andere als erschöpfend. Und natürlich begnügen sich so gut wie alle Unternehmen nicht mit einem einzigen Handy-Modell. Jährlich werden unzählige neue Smartphones eingeführt, die bei den Nutzern jedoch unterschiedlich gut ankommen. Natürlich hat ein jeder Handy-Besitzer seine individuellen Vorlieben. Doch einige Modelle entsprechen den Vorlieben der Mehrheit und werden daher besonders gerne erworben. Welche es sind, verrät eine Untersuchung des Marktforschers Counterpoint Research.

Top 5 der am besten verkauften Smartphones

Counterpoint Research veröffentlichte eine Liste, der im Oktober 2022 am häufigsten verkauften Handys in Deutschland. Diese besteht aus den fünf meistverkauften Modellen, ist allerdings nicht sonderlich abwechslungsreich. Denn sämtliche hier aufgeführten Smartphones stammen aus dem Hause Apple.

Den ersten Platz sicherte sich dabei das Apple iPhone 14 Pro mit einem Marktanteil von 9 Prozent. Auf den gleichen Wert kam auch das iPhone 14, während die 14 Pro Max-Variante das Siegertreppchen mit 7 Prozent vollendete. Es folgen die beiden Vorjahres-Modelle Apple iPhone 13 (7 Prozent) und Apple iPhone 13 Pro (5 Prozent). Doch wie lässt sich die erstaunliche Marktdominanz erklären?

Verkaufszahlen der unterschiedlichen Handy-Modelle in Deutschland

Im Großen und Ganzen liegt der Grund auf der Hand: Die neue Apple-Riege wurde im September 2022 vorgestellt. Daher flogen die Verkaufszahlen der nagelneuen Geräte im Oktober in die Höhe. Doch auch im Juli 2022 wiesen die Apple-Geräte eine dominante Präsenz in der Top-Liste auf. Damals wurde das graue Einerlei lediglich von dem Samsung Galaxy A33 5G auf dem zweiten Platz und dem Samsung Galaxy A53 5G auf dem vierten Platz aufgebrochen. Sämtliche weiteren Plätze besetzen Apple-Handys der 13er-Serie.

Ergebnisse verfälschen das tatsächliche Bild

Nun wirkt es so, als seien Apple-Smartphones in Deutschland besonders beliebt. Und dem ist sicherlich auch so. Allerdings ist die Marktmacht von Apple im mobilen Bereich nicht ansatzweise so groß, wie es zunächst den Anschein hat. Nach Informationen des Analyse-Unternehmens Statcounter lag der Marktanteil von Apple in Deutschland im Dezember 2022 bei etwa 40,5 Prozent. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen herausragenden Wert, der jedoch nicht mehr ganz so marktbeherrschend ist. Die Diskrepanz zwischen den beiden Statistiken lässt sich abseits des Veröffentlichungszeitpunkts der iPhone 14-Modelle auch dadurch erklären, dass Android-Hersteller in der Regel deutlich mehr Smartphones pro Jahr herausbringen als Apple. Somit verteilen sich die Absatzzahlen auf die einzelnen Geräte und ihre jeweiligen Marktanteile sinken.

Ferner konnte neben der A- und vielleicht auch der S-Serie von Samsung früher lediglich die P-Serie von Huawei mit den hiesigen Beliebtheitswerten von Appe mithalten. Die Verkaufszahlen der Huawei-Geräte vielen jedoch ins Bodenlose, nachdem der Handelskonflikt zwischen den USA und China dafür sorgte, dass Smartphones des chinesischen Herstellers ohne Google-Dienste wie dem Play Store oder Google Maps auskommen müssen. Ein Sachverhalt, der sich wohl auch in der näheren Zukunft nicht ändern wird.