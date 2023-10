Diese deutsche Serie ist Nummer 1 bei Netflix – kennst du sie schon?

Schon seit 2019 ist die Geschichte von „Liebes Kind“ bekannt; als Thriller der Autorin Romy Hausmann. Spätestens seit diesem Jahr kennt die Geschichte rund um Lena die ganze Welt – dank Netflix, wo man den Thriller in eine Serie gegossen hat. Sie hält sich seit rund vier Wochen in den Top 3 der beliebtesten Netflix-Inhalte.

Top 10 bei Netflix: Deutsche Serie ist Nummer 1

Am 7. September feierte „Liebes Kind“ beim Streaming-Dienst Netflix seine Premiere. Seitdem geht die Miniserie durch die Decke. Die deutsche Produktion ist international auf Platz 1 der aktuell meistgesehenen Serien. Insgesamt wurde „Liebes Kind“ schon mehr als 5,3 Millionen Mal aufgerufen und kommt dabei auf eine gesehene Zeit von mehr als 25 Millionen Stunden. Auch in Deutschland landet die Miniserie aktuell in den Top 3, allerdings „nur“ auf Platz 2 hinter der vierten Staffel von „Sex Education“.

Netflix berechnet seine wöchentlichen Top 10 auf Basis der Gesamtzahl der angesehenen Stunden, die durch die Gesamtlaufzeit geteilt werden. Dabei ist der Streaming-Dienst großzügig und rundet immerzu auf 100.000 hoch, um instabile Internetverbindungen zu berücksichtigen, heißt es auf der Webseite.

Darum geht es in der Miniserie „Liebes Kind“

Eine Frau und zwei Kinder in einem fensterlosen Raum. Ein Bunker? Ein Keller? Man weiß es nicht, wenn man das „Zuhause“ der scheinbaren Familie das erste Mal sieht. Merkwürdigkeiten drängen sich ins Auge und ins Ohr, surrende Geräusche etwa oder seltsame Rituale, die alle Familienmitglieder an sich haben. Aus dem Off dringt eine dunkle Stimme hervor.

Man sieht die Frau, wie sie mitten in der Nacht verzweifelt durch einen Wald rennt, auf eine Straße. Angefahren wird. Das Mädchen, das immerzu wiederholt: „Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin ein großes Mädchen.“ Dem Zuschauer wird nur langsam klar: Hier findet ein Albtraum statt, dessen Ausmaße man erst am Ende der Serie abschätzen kann. Auch den Ermittlern wird klar: Hinter diesem Albtraum steckt ein 13 Jahre alter Fall.

„Liebes Kind“ im Stream

Die deutsche Miniserie gibt es exklusiv bei Netflix im Stream. Sie umfasst insgesamt sechs Episoden, die je knapp 50 Minuten lang sind. In der Hauptrolle sieht man nicht nur Kim Riedle als Lena/Jasmin („Der Waffendeal“) und Naila Schuberth als Hannah („Bird Box: Barcelona“), sondern auch Julika Jenkins als Karin Beck („Dark“) und Justus von Dohnányi als Matthias Beck („Der Vorname“, „Männerherzen“).