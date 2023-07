Die Sims 4: Beliebtes Feature aus Die Sims 3 kehrt endlich zurück

Pferde waren lange Zeit eines der beliebtesten Features in „Die Sims 3“. Es bildeten sich zahlreiche Communitys, in denen sich alles um die vierbeinigen Gefährten drehte. Die neue Erweiterung „Pferderanch“ bringt Pferde jetzt auch in den vierten Teil des Spiels.

Das Pferderanch-Pack für Die Sims 4

Im Mittelpunkt der neuen Erweiterung stehen selbstverständlich Pferde. Aktuelle Informationen lassen dabei vermuten, dass sich daran, wie Pferde in das Spiel integriert werden, nicht allzu viel geändert hat. Wie auch andere Haustiere sind Pferde vollwertige Familienmitglieder, die du ganz an deine Wünsche anpassen kannst. Dir stehen dazu über 30 verschiedene Rassen zur Verfügung. Auch Fellfarbe, Mähne und Ausstattung können frei angepasst werden. Zudem verleihen neue Eigenschaften jedem Pferd eine einzigartige Persönlichkeit.

Manche Eigenschaften können zudem nur durch die Zucht freigeschaltet werden. Natürlich musst du dich auch um deine Pferde kümmern und kannst sie in verschiedenen Disziplinen trainieren. Je mehr dein Pferd und dein Sim zusammen trainieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie gemeinsam Wettkämpfe gewinnen. Die vier Fähigkeiten deines Pferdes sind Temperament, Agilität, Springen und Ausdauer.

Ein erster Einblick in die Welt von Chestnut Ridge.

Neue Spielwelt: Chestnut Ridge

Chestnut Ridge ist eine neue Spielwelt, die speziell für das Leben mit Pferden gestaltet ist. Hier gibt es große Grundstücke und zahlreiche Trainings-Möglichkeiten für dich und deine Pferde. Im Reitzentrum von Chestnut Ridge kannst du außerdem an spannenden Wettkämpfen teilnehmen und dabei Simoleons, Trophäen und vieles mehr gewinnen.

Es gibt zusätzlich neue Möglichkeiten, wie deine Sims mit anderen Sims und Pferden interagieren können. So können Sims beispielsweise auch vom Pferderücken aus mit anderen interagieren und deine Pferde können im Gras nach Items suchen. Gras kann auch gesammelt werden, um dein Pferd damit zu füttern.

Sonstiger neuer Content

Pferde stehen zwar im Mittelpunkt der neuen Erweiterung, sind jedoch nicht das einzig neue, auf das du dich freuen kannst. Du erhältst zusätzlich auch neue Miniatur Ziegen und Schafe, neue Dienste wie Farmhelfer, eine neue Musikrichtung und natürlich auch neue Objekte im Western-Stil. Insgesamt scheint es, als würden das Pferderanch Erweiterungspack und das Cottage Living Pack Hand in Hand gehen. Wer also nicht genug vom virtuellen Landleben bekommen kann, der sollte das Pferderanch-Pack definitiv nicht verpassen.