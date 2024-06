DHL streicht beliebte Versandart: Das ist der Ersatz

Mit der DHL Warenpost können kleine Päckchen aktuell für unter zwei Euro pro Stück günstig innerhalb Deutschlands transportiert werden. Diese dürfen maximal ein Kilo schwer und 5 Zentimeter dick sein. Genutzt wird dieser Service vor allem von Onlineshops, um auch bei geringen Warenwerten kostenlosen Versand anbieten zu können. Etwa, wenn der Kunde nur ein einzelnes Buch oder ein T-Shirt bestellt. Doch Ende des Jahres ist Schluss. DHL wird das Warenpost-Päckchen einstellen.

DHL Kleinpaket ersetzt die Warenpost

Stattdessen ruft man eine neue Versandart mit der Bezeichnung DHL Kleinpaket ins Leben. Diese bringt einige Änderungen mit sich, die für den Kunden durchaus von Vorteil sind. So wird die maximale Dicke von 5 auf 8 Zentimeter erhöht. Die anderen Maße bleiben mit maximal 35,3 x 25 Zentimetern identisch. Auch das Gewicht ist mit maximal einem Kilo unverändert.

Änderungen scheint es hingegen auch beim Versand selbst zu geben. Wurden Warenpost-Pakete vorher ausschließlich über das Briefnetz transportiert, landen manche der neuen DHL Kleinpakete nun auch im Paketzentrum. So werden Kunden gebeten, größere Mengen von gepackten Kleinpaketen mit mehr als 3 Zentimetern Dicke getrennt abzugeben. Die Laufzeit soll weiterhin zwei Werktage betragen.

Ebenfalls neu ist eine Haftung bei Verlust. Kam bei der DHL Warenpost der Kunde für eine verlorene oder beschädigte Sendung auf, haftet beim neuen Kleinpaket DHL. So ist eine Haftung von bis zu 20 Euro pro Sendung inklusive. Auch gibt es eine Sendungsverfolgung wie bei den größeren Paketen und die Möglichkeit an Ablageorte, Wunschnachbarn oder Packstationen zu verschicken.

Preissteigerung für Kunden?

Preise für das DHL Kleinpaket nennt der Versanddienstleister keine. Durch die größeren Maße und die inkludierte Haftung dürfte der Preis im Vergleich zur bisherigen Warenpost-Sendung jedoch teurer ausfallen. Für Privatkunden ist der neue Service, wie bereits sein Vorgänger, nicht verfügbar. So bleibt abzuwarten, inwiefern Onlineshops die Preissteigerung an ihre Kunden weitergeben. Umgestellt wird am 1. Januar 2025. Bereits frankierte Warenpost-Sendungen können noch bis zum 1. April 2025 abgegeben werden.

Die für Privatkunden buchbare Bücher und Warensendung, kurz BÜWA, bleibt weiterhin erhalten. Sie ist ein Service der Deutschen Post und ermöglicht Privatkunden kleinere Päckchen mit bis zu 5 Zentimetern Höhe und einem Kilo Gewicht über das Briefnetz zu verschicken. Mit 2,55 Euro ist die Versandart besonders preiswert. Man muss jedoch auf eine Sendungsverfolgung und eine Transportversicherung verzichten.