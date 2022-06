Preiserhöhung bei DHL: Das sind die neuen Paket-Preise

Der Unterschied zwischen Paketen, die du online frankierst und Paketen, die du erst im Shop bezahlst, entfällt künftig. Das heißt, dass sich die Preiserhöhung von DHL besonders trifft, wenn du bisher die Paketmarken online oder in der App ausgedruckt hast. Zusätzlich erhöht DHL die Preise für Pakete in der Filiale, wenn es sich um Pakete der Produktkategorien Päckchen S und Päckchen M handelt. Das sind unversicherte Sendungen ohne Sendungsverfolgung.

Der Preis für das ausschließlich online erhältliche Paket 2 kg steigt von 4,99 auf 5,49 Euro. Auch Packsets und Pluspäckchen werden „aufgrund der gestiegenen Papierkosten“ etwas teurer. Doch es gibt auch eine Preissenkung zu vermelden. Das Paket M mit bis zu 5 Kilo Gewicht sei das von Privatkunden am häufigsten genutzte Paket. Dieses wird durch die Angleichung von Online- und Offline-Preis günstiger, wenn du es im Shop bezahlst. Statt 7,49 Euro kostet es künftig 6,99 Euro. Für Online-Kunden ist das aber eine saftige Preiserhöhung im 1 Euro.

Zur Abschaffung des Online-Vorteils hat man sich bei DHL eine kreative Begründung einfallen lassen. „Mit der Abschaffung der Preisunterschiede zwischen online und in den Filialen gekauften Marken reduziert das Unternehmen Komplexität und gestaltet seine Paketpreise für die Kunden übersichtlicher“, heißt es von DHL in einer Pressemitteilung. Doch es stehen auch tatsächlich harte Fakten hinter der Preiserhöhung. So seien die Transport- und Lohnkosten „erheblich“ gestiegen. Ferner spricht DHL von „sonstigen allgemeinen Kostensteigerungen“.

Die neuen DHL-Paketpreise im Überblick

Stand 1. Juli 2022 Filiale Online Päckchen S 3,99 Euro

(statt 3,79 Euro) 3,99 Euro

(statt 3,79 Euro) Päckchen M 4,79 Euro

(statt 4,50 Euro) 4,79 Euro

(statt 4,39 Euro) Paket bis 2 Kilo - 5,49 Euro

(statt 4,99 Euro) Paket bis 5 Kilo 6,99 Euro

(statt 7,49 Euro) 6,99 Euro

(statt 5,99 Euro) Paket bis 10 Kilo 9,49 Euro

(unverändert) 9,49 Euro

(statt 8,49 Euro) Paket bis 31,5 Kilo 16,49 Euro

(unverändert) 16,49 Euro

(unverändert)

Auch Pakete ins Ausland werden teurer

Und das ist noch nicht alles. Denn nicht nur Pakete innerhalb Deutschlands werden teurer, auch Pakete ins Ausland kosten ab Juli mehr. DHL begründet das mit „den zum Teil extremen Anstieg der Flugraten sowie die erhebliche Steigerung der Kosten, die die Zustellpartner im Ausland der Deutschen Post DHL für die Zustellung […] in Rechnung stellen“. Das betrifft vorwiegend Päckchen ins Ausland. Bei versicherten und nachverfolgbaren Paketen betrifft die Preissteigerung nur Pakete in die USA.

Die Begründungen von DHL kann man durchaus hinterfragen. So ist es unverständlich, warum die tatsächlich gestiegenen Flugkosten ins Ausland zwar alle Päckchen weltweit, aber nur Pakete in die USA zu treffen scheinen. Außerdem scheint auch die Begründung, dass man die Komplexität der Preisstruktur vereinfachen will, primär eine Ausrede zu sein. Denn bei Paketen und Päckchen ins Ausland unterscheidet DHL weiterhin in seiner Preisstruktur zwischen einer Online- und einer Filialfrankierung. Begründung von DHL: „Die direkte elektronische Eingabe der erforderlichen Daten [bringt] für DHL Kostenvorteile mit sich […], die das Unternehmen an die Kunden weitergibt.“