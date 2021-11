DHL-Pakete zu Weihnachten: Diese Frist ist besonders früh

Von „anspruchsvollen Mengen“ spricht DHL, wenn es um die anstehenden Pakete zu Weihnachten geht. Diese habe man aufgrund der Corona-Pandemie schon im vergangenen Jahr gesehen. Ähnliche Paketvolumen erwartet der Paketdienst DHL in diesem Jahr – und das, obwohl noch unklar scheint, wie es in Sachen Lockdown weitergeht. Damit deine Pakete an die Lieben, die du zu Weihnachten nicht besuchen kannst oder willst, nicht im Paketzentrum liegen, musst du sie rechtzeitig abgeben.

DHL-Pakete zu Weihnachten müssen bis 20. Dezember unterwegs sein

Heiligabend ist in diesem Jahr an einem Freitag. Man könnte daher vermuten, dass DHL mit kurzen Fristen arbeitet. Das ist aber mitnichten so. Schon am Montag, dem 20. Dezember 2021 muss dein DHL Paket oder Päckchen in der Filiale oder der Packstation liegen. Du kannst es auch deinem Zusteller mitgeben. Auch Express-Sendungen mit DHL ExpressEasy, die du in vielen Filialen abgeben kannst, helfen dir nur bedingt weiter. Denn auch hier ist schon am 21. Dezember Annahmeschluss. Nur Briefe und Postkarten kannst du noch etwas später verschicken. Sie müssen bis 22. Dezember unterwegs sein.

Willst du die Briefe oder Pakete per DHL zu Weihnachten ins Ausland verschicken, musst du dich beeilen. Für alle Pakete außerhalb Europas ist der Annahmeschluss schon heute, 30. November 2021. Nur noch mit dem zubuchbaren Service Premium, der extra kostet, kannst du dir zusätzliche Zeit erkaufen – bis zum 7. Dezember. Allerdings kann es wegen der Coronapandemie sein, dass nicht genügend Flugkapazitäten zur Verfügung stehen, um deine Pakete rechtzeitig in alle Teile der Welt zu schicken.

Das gilt für Pakete im EU-Ausland

Pakete nach Frankreich und Italien nimmt DHL für Weihnachten bis zum 14. Dezember an, für alle anderen Nachbarländer bis zum 15. Dezember. Für die Schweiz gilt bis 20. Dezember der Service Premium. Alle anderen europäischen Nachbarländer sollen bei einer Abgabe bis zum 10. Dezember erreichbar sein, teilweise mit Service Premium bis 14. Dezember. Deine Weihnachtsgrüße per Post müssen bei Briefen in europäische Länder bis 14. Dezember, außerhalb Europas bis 7. Dezember im Kasten sein.

Unser Rat bei allen Fristen: Wenn du kannst, warte nicht ab, bis der Stichtag erreicht ist. Jeder Tag, den die Post und DHL zusätzlich zur Verfügung haben, kann je nach Entwicklung hilfreich sein, dass dein Paket noch ankommt, bevor der Heiligabend da ist.