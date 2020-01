DHL Packstation: Wesentliches Feature entfällt bei neuen Stationen

DHL reduziert die Packstationen ein weiteres Mal auf das Wesentliche: Die Fächer für die Pakete. Denn in der neuesten Generation fällt auch noch das Display weg. Das Ziel scheint zu sein, die DHL Packstation möglichst unanfällig gegenüber Vandalismus zu machen und die Wartung zu reduzieren.

Doch wie bedienst du eine Packstation, die kein Display hat? Richtig – mit einer App. Allerdings reicht die bisherige DHL-App dafür nicht aus. Für die neuen Packstationen brauchst du in dem Moment, in dem du ein Paket in einer solchen Station liegen hast, eine neue App. Diese wird dir aber in der eigentlichenApp automatisch zum Download angeboten. Die App verbindet sich dann direkt mit der Packstation und öffnet das Fach in dem dein Paket liegt. Demnächst soll es aber wieder nur noch eine App geben. Schon seit geraumer Zeit ist der Empfang von Paketen nur noch mit App möglich.

Pakete verschicken geht über die neuen Packstationen noch nicht. Das betrifft nicht nur das Frankieren von Paketen, sondern auch das Einlegen von Retouren. Mal schnell das Päckchen an Amazon in die Packstation werfen – das geht hier derzeit nicht mehr. Eine entsprechende Umsetzung ist aber zumindest geplant.

Wo sind die neuen Packstationen?

Derzeit befinden sich die neuen Stationen noch im Test. Es gibt einige Standorte in Köln und Koblenz sowie weitere Stationen. Willst du sie ausprobieren, so schickt DHL dir auf Wunsch sogar ein kostenloses Überraschungspaket an diese Stationen.

Köln

Packstation 915

NETTO Markt, Kuseler Str. 3-5, 50739 Köln

Packstation 920

NETTO Markt, Escher Str. 88, 50739 Köln

Packstation 916

NETTO Markt, St.-Tönnis-Str. 114, 50769 Köln

Packstation 917

NETTO Markt, Oskar-Jäger-Str. 52, 50825 Köln

Packstation 922

NETTO Markt, Wilhelm-Mauser-Str. 19, 50827 Köln

Packstation 909

star Tankstelle, Brühler Str. 223, 50968 Köln

Koblenz

Packstation 902

Deutsche Post, Carl-Spaeter-Str. 2f, 56070 Koblenz

Packstation 907

Deutsche Post, Hans-Böckler-Str. 5A, 56070 Koblenz

Packstation 912

ALDI Markt, Trierer Str. 116, 56072 Koblenz

Packstation 910

ALDI Markt, Moselweißer Str. 115, 56073 Koblenz

Packstation 913

REWE Markt, Potsdamer Str. 6, 56075 Koblenz

Weitere Standorte

Packstation 911

star Tankstelle, Kölner Str. 127, 50126 Bergheim

Packstation 905

star Tankstelle, Koblenzer Str. 19, 56410 Montabaur

Packstation 908

REWE Markt, Langendorfer Str. 192, 56564 Neuwied

Packstation 906

ALDI Markt, Aubachstr. 77, 56567 Neuwied

Packstation 914

ALDI Markt, An der Lehmkaute 1, 56740 Bad Marienberg

Packstation 903

Deutsche Post, Otto-Röhm-Str. 71, 64293 Darmstadt

Packstation 924

Postagentur Heusel (Öffnungszeiten beachten), Westerwaldstr. 35, 65549 Limburg

