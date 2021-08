DHL Live-Tracking funktioniert nicht? Das ist der Grund

Generell gibt es das Live-Tracking bei DHL seit Frühjahr 2020. Mitten in der Pandemie hatte der Paketdienst das neue Feature eingeführt. Die flächendeckende Einführung verzögerte sich dann, weil es schwierig war, die Paketboten zu schulen. Denn sie müssen in den neuen Dienst eingearbeitet werden, damit du im Internet oder per App sehen kannst, wann genau dein Paket ankommt. Doch bis heute sind nicht alle Regionen beim Live-Tracking dabei. Und selbst wenn – nicht bei jedem Paket klappt die Verfolgung in Echtzeit.

Bei PC Welt hat man sich Gedanken dazu gemacht und bei DHL nachgefragt, was dahintersteckt. Demnach würden bereits 80 Prozent aller Touren der Boten für die Echtzeit-Paketverfolgung freigeschaltet. Man biete das Tracking immer dann an, wenn man mit hoher Wahrscheinlichkeit wisse, dass die Infos zur Zustellzeit auch passen.

Das sind die Probleme beim DHL Live-Tracking

Das aber ist offenbar nicht immer der Fall – beispielsweise wenn eine Urlaubsvertretung die Tour fährt oder Touren wegen kurzfristiger Ausfälle geändert werden. Dass die Prognosen auch mal daneben liegen, erklärt DHL damit, dass schwankende Paketmengen die Prognose beeinflussen. Und natürlich haben in Großstädten auch der Verkehr oder ganz allgemein das Wetter einen Einfluss auf die Zustellung. Es ist nachvollziehbar, dass hoher Schnee die Zustellung verzögert.

Nach Erfahrungen unserer Redaktion gibt es auch kein Live-Tracking, wenn Postboten kleinere Pakete für DHL zustellen. Dabei geht es nicht um die Verbund-Zustellung auf dem Land, sondern um Städte. Hier kommen Post und Pakete in der Regel mit verschiedenen Zustellern. Doch ab und an kommen kleinere Pakete auch mit dem Postboten – dann aber ohne Live-Tracking.

DHL Bote klingelt nicht? Das ist der Grund

Paket-Empfänger richten sich nach den Boten

Wie DHL den Kollegen der PC Welt weiter mitteilte, sind Kunden, die die Live-Tracking-Funktion nutzen können, deutlich zufriedener mit ihrem Paketempfang. 9 von 10 befragten Kunden würden sogar ihr Verhalten anpassen. Das heißt, sie versuchen im prognostizierten Zeitfenster zu Hause zu sein, um das Paket anzunehmen. Davon profitieren Zusteller und Kunden gleichermaßen.

Das Live-Tracking bei DHL ist kostenlos und wird – wenn verfügbar – automatisch bereitgestellt. Voraussetzung ist nur, dass du die Paketnummer und die Postleitzahl der Zustelladresse kennst. Ab dem Moment, wo das Paket ins Auto verladen wird, bekommst du ein Zeitfenster von 90 Minuten angezeigt, in dem dein Paket kommen sollte. Du kannst den Zusteller dann auch auf einer Karte verfolgen. Allerdings erfolgt das nicht immer in Echtzeit.