DHL: Diese Veränderung kommt in wenigen Wochen auf Kunden zu

Die Packstation von DHL ist bei Paketempfängern beliebt. Das Konzept ist so ausgefeilt, dass DHL mittlerweile konkurrenzlos in diesem Bereich ist. Doch für Kunden wird sich in den kommenden Wochen einiges ändern, wenn sie über die Packstationen Pakete empfangen oder versenden wollen. Und das Unternehmen ist dabei kompromisslos.

DHL Packstation: Das ändert sich ab April

In wenigen Wochen, bereits ab dem 1. April, plant DHL eine Änderung, die vor allem in eine Richtung geht: Digitalisierung. Schon jetzt forciert das Unternehmen, dass Kunden die eigene App „Post & DHL“ mehr nutzen. So ist es bereits jetzt schon nur für registrierte Kunden möglich, Pakete an die Packstation liefern zu lassen. Um ein Paket abholen zu können, braucht man lediglich Kundennummer sowie einen Code, den DHL per Mail verschickt.

Und genau in dieser Abwicklung wird sich ab dem 1. April etwas ändern. Kunden können alsdann ihre Pakete ausschließlich per App abholen. Informationen, etwa ob das Paket angekommen ist oder der Code, fallen per E-Mail weg. Stattdessen erhältst du sämtlich Details zu deiner Sendung in der Post & DHL-App. Denn ist der Code per App respektive Smartphone einmal aktiv, kommt keiner mehr per E-Mail.

Keine Alternative für DHL-Kunden

Damit sind Kunden dazu gezwungen, die App in Zukunft zu nutzen. Wer das nicht möchte, geht leer aus. Denn eine Alternative dazu bietet DHL derzeit nicht und kündigt auch keine weitere an. Die App beziehungsweise die Abholung eines Pakets an der Packstation ist entweder per Smartphone oder auch per Tablet möglich. Über die Änderung ab dem 1. April informiert DHL seine Kunden derzeit.

Eine Dienstleistung bleibt jedoch auch ab dem kommenden Monat erhalten. Ist ein Paket bei dir Zuhause angekommen, als du nicht da warst, bleibt die Benachrichtigungskarte nützlich. Denn bringt der Paketbote deine Sendung zu einer Packstation, kannst du das Paket dort mit der Karte auch weiterhin abholen. Der entsprechende Code ist auf ihr vermerkt.

So klappt die Paketabholung in Zukunft

Damit du auch nach dem 1. April stressfrei dein Paket abholen kannst, musst du lediglich die „Post & DHL“-App herunterladen. Dort registrierst du dich entweder für ein DHL-Konto oder loggst dich alternativ mit deinen schon hinterlegten Daten ein. Wichtig ist: Gegebenenfalls musst du den Bereich „Packstation“ freischalten und dein Handy danach für die Station aktivieren. Das geht mittels des Barcodes auf deiner Kundenkarte.