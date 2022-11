Deutschland im Speedtest: Dieser Anbieter ist ungeschlagen

Mittlerweile ist 5G ein allgemeiner Begriff für alle Handy-Nutzer. Gleichzeitig findet sich die Mobilfunktechnik weitestgehend in allen aktuellen Smartphones. Ookla, die Macher des beliebten Performance-Tests Speedtest, haben nun eine Übersicht der schnellsten 5G-Geräte in 10 Ländern veröffentlicht. Mit dabei ist auch Deutschland. Da sich die Liste auf das dritte Quartal 2022 beschränkt, bedeutet dies, dass auch neuere Geräte wie Apples iPhone 14 oder Samsungs Galaxy Z Fold4 in einigen Regionen aufgetaucht sind. Voraussetzung für die Teilnahme war ein Marktanteil von mindestens 0,5 Prozent und mindestens 100 Messungen in der Datenbank von Speedtest. Die verschiedenen Mobilfunkanbieter wurden dabei zusammengefasst.

5G-Speed in Deutschland: Ein klarer Gewinner

Die Ergebnisse in Deutschland zeigen klar, wer hierzulande die Nase vorn hat. Auf den ersten Platz schafft es das iPhone 14 Pro dicht gefolgt vom 14 Pro Max. Der Median-Speed im Download liegt hier zwischen bei rund 181 und 178 Mbit/s, beim Upload sind es immerhin noch jeweils rund 30 Mbit/s.

Apples iPhone dominiert in Deutschland den 5G-Vergleich von Ookla

Wie du der Grafik entnehmen kannst, folgen auf dem dritten und vierten Platz zwei weitere 5G-Smartphones von Apple. Hier sind es das iPhone 13 Pro und 13 Pro Max, die auf rund 148 Mbit/s im Download und 22 Mbit/s im Upload kommen.

Erst auf dem fünften Platz findet sich ein Android-Handy. Das OnePlus 9 Pro 5G schließt mit einem Download von 141 Mbit/s und Upload von 22 Mbit/s auf die Liste ab. Smartphones von Samsung schafften es in Deutschland also nicht in die Top 5.

Mobilfunkvergleich außerhalb Deutschlands

Anders sieht die Lage in anderen Teilen der Welt aus. In China schafft es das OnePlus 9 5G auf den ersten Platz. Die Median-Geschwindigkeiten sind im Reich der Mitte auch deutlich höher als hierzulande. Der Spitzenreiter bringt es auf fast 350 Mbit/s (Download) und 43 Mbit/s (Upload). Auch die vier folgenden Smartphones, allesamt von Huawei, befinden sich jenseits der 320 beziehungsweise 40 Mbit/s .

5G-Vergleich in den USA

In den USA schafft es hingegen erneut das aktuelle Duo von Apple in Form des iPhone 14 Pro auf den ersten beiden Plätzen. Aufgrund derselben Mobilfunkchips sind die Unterschiede gering. Konkret bedeutet dies rund 175 Mbit/s im Download und 19 Mbit/s beim Upload. Samsung füllt in den Vereinigten Staaten jedoch den Rest der Top 5 mit dem Z Fold4, S21+ 5G und S22 Ultra.