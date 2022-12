Deutsche Post stellt Dienst ein: Ende des Jahres ist Schluss

Zeitreise in eine Zeit, wo es kein Handy und kein Internet gab und auch längst nicht jedes Haus einen Telefonanschluss hatte: 1978 hat die Bundespost 13 Millionen Telegramme zugestellt. Das hat die Welt vor etwa zehn Jahren berichtet. 1990, im Jahr der politischen Wende in Deutschland, waren es immer noch 1,7 Millionen Telegramme, die den Empfänger über wichtige Nachrichten wie den Tod eines nahen Verwandten informieren oder als Gratulation zu Hochzeit oder Geburtstag gedacht waren. Wie viele Telegramme in diesem Jahr verschickt werden ist unklar, doch die Zahl der Telegramme für das kommende Jahr steht schon jetzt fest: Null. Denn mit Silvester 2022 stellt die Deutsche Post das Telegramm ein.

Post stellt an Silvester das letzte Telegramm zu

Wie das auf Post-Dienstleistungen spezialisierte Portal paketda.de berichtet, hat ein Sprecher der Post die Einstellung bestätigt. Du kannst aber jetzt noch einmal ein Telegramm aufgeben, das dann an Silvester zugestellt werden kann. Die Aufgabe ist dabei online möglich – wahlweise mit Schmuckblatt oder ohne. 160 Zeichen sind inklusive – so viel, wie in eine SMS passt. Dabei kostet ein Telegramm deutlich mehr als eine SMS. Ohne Schmuckblatt bist du mit 12,90 Euro dabei.

Soll zur Erinnerung an das besondere Schreiben ein Farbbild einer Blume oder eines Sektglases beigelegt werden, kostet das 4,20 Euro extra. Und kommst du mit 160 Zeichen nicht aus, so sind Telegramme bis 480 Zeichen für 18,35 Euro möglich, weitere 200 Extra-Zeichen für je 5,25 Euro möglich.

Es gibt eine Alternative zum Telegramm

Wie paketda.de berichtet, gibt es aber zumindest noch eine Alternative zum klassischen Telegramm der Post, solltest du wirklich einmal Bedarf an dieser inzwischen außergewöhnlichen Grußform haben. Das Unternehmen Pacster verschickt entsprechende Grußschreiben. Bei einer Bestellung bis Mitternacht soll eine Zustellung am Folgetag zwischen 10 und 12 Uhr garantiert sein. Eine Abendzustellung zwischen 18 und 24 Uhr ist für 6 Euro extra möglich.

Der Dienstleister arbeitet dazu mit dem Expressdienst Go! Zusammen, der auf die Express-Zustellung von Dokumenten und Waren spezialisiert ist. Auf Wunsch kannst du hier sogar ein Geschenkset wie Infinity Rosen, ein Baby-Geschenkset oder eine Flasche Champagner mitschicken. Sogar eine Zustellung an Sonntagen und eine bis auf 15 Minuten termingenaue Zustellung sollen möglich sein, wenn du bereit bist, die entsprechenden Kosten zu tragen.