Auf eines können sich Bahn-Reisende in den kommenden Jahren mit Sicherheit einstellen. Nein, wir meinen nicht die Verspätungen im Nah- und Fernverkehr. Wir meinen Baustellen. Aktuell ist die Riedbahn im Südwesten Deutschlands die wohl größte Baustelle im Schienennetz der DB Infrago, wie der Betreiber des Schienennetzes seit diesem Jahr heißt. Die Folge der Baustelle: Der Fernverkehr wird umgeleitet und hat längere Fahrzeiten, statt Regionalzügen fahren Busse. Und das ist erst der Anfang. Bis 2030 wird es in Deutschland zahlreiche solcher Generalsanierungen geben, bei denen die Bahnstrecken und Signalanlagen auf links gekrempelt werden.

Deutsche Bahn stellt Baustellen-App ein, neue Webseite startet mit Verspätung

Wäre es da nicht praktisch, eine App zu haben, in der regelmäßige Bahnfahrer nachsehen können, ob und wann auf ihren Strecken gebaut wird und welche Folgen das hat. Diese App gibt es: DB Bauarbeiten. Besser gesagt: Es gibt sie noch. Denn die Deutsche Bahn hat angekündigt, die App schon zum 1. Oktober einzustellen. Doch die Funktionen werden nicht in eine andere App überführt, sie verschwinden einfach. Stattdessen setzt die Bahn eine neue Webseite auf, auf der du dich informieren sollst. DB Bauarbeiten ist nicht die erste App, die die Deutsche Bahn in diesem Jahr zusammenstreicht. Erst im Mai hatte das Unternehmen eine andere App eingestellt.

„Die App ‚DB Bauarbeiten‘ wird nicht weitergeführt“, so die Bahn. Der Grund: Die Meldungen zu baubedingten Fahrplanänderungen ziehen auf eine neue technische Plattform. „Mit diesem Wechsel der technischen Plattform können wir die Informationen zeitgemäßer und übersichtlicher aufbereiten“, so die Bahn. Doch die App fällt dabei weg. „Sie hätte nur mit großem technischem Aufwand an die neue Plattform angepasst werden können.“ Das neue Webangebot sei aber für die mobile Nutzung optimiert. Bis die Webseite fertig ist und auch neue Funktionen wie eine interaktive Karte Einzug erhalten, wird es aber noch bis 2025 dauern. Bis es so weit ist, wirst du die Daten für den Fernverkehr weiterhin auf der alten Webseite bahn.de/baustellen finden. Die neue Webseite bahn.de/bauarbeiten beinhaltet vorerst nur Regionalverkehr und S-Bahnen.