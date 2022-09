Erlebe, wie alles begann: Gaming-Klassiker Mafia jetzt kostenlos zocken

Das 20. Jahrhundert war die Zeit der Industrialisierung, Wissenschaft und die Zeit des Verbrechens. Der Zweite Weltkrieg endete. Die Wirtschaft wurde Schritt für Schritt aufgebaut und wieder angekurbelt. Die Menschen versuchten sich wieder aufzurappeln, viele konnten sich von dem schrecklichen Chaos nicht mehr erholen. Das Finanzwesen wurde nicht mehr von irgendwelchen Banken verwaltet. Es wurde von der Mafia betreut. Eine Mafia hielt eine ganze Stadt am Laufen. Alle folgten ihren Befehlen, falls man sich gegen sie stellte, hatte dies seine Konsequenzen. Der Spielentwickler Illusion Softworks brachte 2002 den Klassiker Mafia auf den Markt und sorgte damit für eine der bekanntesten Spiele.

Mafia: Ein Spieleklassiker kostenlos

Tommy Angelo ist von Beruf ein Taxifahrer in New Heaven. Nach einer zufälligen Begegnung kommt Tommy in Kontakt mit der Mafia. Er fängt an, für sie zu arbeiten. Anfangs scheint Tommy misstrauisch gegenüber der Salieri-Familie zu sein. Aber schon bald wird sein Ruf steigen. Den Respekt einer Mafiafamilie zu gewinnen, ist Tommys kleinste Hürde. Auf seinem Weg nach oben werden sich ganz neue Probleme zeigen.

Mafia-Kultspiel

Das Spiel Mafia ist ein Klassiker. Der Erfolg des Spieles lässt sich ganz einfach erklären. Das Spiel hat Ähnlichkeiten zu GTA. Die Zusammensetzung des Spieles lässt sich auf das Gameplay von GTA zurückführen. Du kannst dir ein Auto klauen oder du kannst zu Fuß die riesige Stadt erkunden. Auf der Reise durch New Heaven wirst du die Liebe zum Detail erkennen. Das Spiel findet zwischen den 1930er und 1960er Jahren statt. Das wirst du auch an der Architektur feststellen können. New Heaven ist eine fiktive Stadt. Diese soll Städten wie Chicago und Washington DC ähneln.

Jetzt kannst du dein persönliches Mafia-Erlebnis selbst gestalten und spielen. Und das kostenlos. Denn auf Steam kannst du dir jetzt den Klassiker Mafia gratis sichern. Das Angebot gilt aber nur wenige Tage. Schnell sein lohnt sich also.