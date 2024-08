Datum steht fest: An diesem Tag kommt das iPhone 16

Schon seit einigen Wochen gab es diverse Berichte zum angeblichen Termin für das nächste Apple-Event. Statt dem bislang vermuteten 10. September kommt das iPhone 16 nun aber doch etwas früher. Wie üblich kannst du das Event live mitverfolgen. Wie in den vergangenen Jahren werden aber auch einige Medienvertreter vor Ort mit dabei sein und nach der Präsentation weitere Informationen zur kommenden Smartphone-Familie mit uns teilen. Neben dem neuen iPhone soll es aber auch andere Neuheiten geben.

iPhone 16: Apple-Event in zwei Wochen

Apples nächste Keynote wird am Montag, 9. September 2024, um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen. Die dazugehörige Einladung ist ein deutliches Augenzwinkern an den hauseigenen Assistenten Siri, der in iOS 18 eine neue Optik erhalten wird. Dazu passt auch die diesjährige Tagline „It’s Glowtime“. Die neue iOS-Version wird wie üblich auf dem iPhone 16 vorinstalliert sein.

Mit iOS 18.1 beginnt Apple außerdem damit, die AI-Funktionen von Apple Intelligence in das iPhone zu integrieren. Voraussetzung dafür ist mindestens ein iPhone 15 Pro. Mit dem iPhone 16 werden vermutlich aber auch die beiden Basismodelle die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Ob oder wann diese neuen Features in der EU verfügbar sein werden, steht aber noch in den Sternen.

Die Vorstellung des iPhone 16 kannst du entweder direkt auf Apples Website, in Apples TV-App oder auch bei YouTube mitverfolgen. Auf YouTube kannst du dich schon jetzt für eine Benachrichtigung registrieren, damit du den Start des Events nicht verpasst.

Diese Neuheiten erwarten dich

In diesem Jahr erwarten uns erneut angeblich vier neue Smartphone-Modelle. Dazu gehört das iPhone 16, das 16 Plus, das 16 Pro und das 16 Pro Max. Die beiden Basis-Versionen erhalten Apples A18-Chip, dem 8 GB RAM zur Seite stehen, um damit Apple Intelligence zu ermöglichen. Neben dem bekannten Action Button soll ein neuer Capture Button die Aufnahme von Fotos und Videos erleichtern. Die Kameras auf der Rückseite sollen außerdem direkt untereinander angebracht sein, um die Aufnahme von Spatial-Videos zu ermöglichen.

Beim iPhone 16 Pro und Pro Max gibt es größere Veränderungen. Hier wird ein A18 Pro erwartet, der mehr Performance verspricht. Der Capture Button wird auch in den beiden Pro-Modellen zu finden sein. Gleichzeitig sollen diese beiden Varianten etwas größer werden. Die Display-Diagonale wächst von derzeit 6,1 und 6,7 Zoll auf 6,3 und 6,9 Zoll beim 16 Pro beziehungsweise 16 Pro Max. Der dadurch gewachsene Innenraum soll das Kamerasystem mit 5x optischen Zoom in beiden Varianten ermöglichen. Aktuell ist dieser nur im iPhone 15 Pro Max zu finden.

Neben dem iPhone 16 wird das Unternehmen aus Kalifornien vermutlich auch die Apple-Watch-Familie runderneuern. Hier erwarten dich angeblich unter anderem eine dünnere Series 10 mit größeren Displays. Die Neuheiten für die Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE sind bislang unsicher. Letztere könnte möglicherweise ein Gehäuse aus Plastik erhalten.

Des Weiteren gab es in den vergangenen Wochen Gerüchte zu Updates an den AirPods. Hier plant Apple angeblich die Vorstellung von gleich zwei Modellen der AirPods 4.