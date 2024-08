Neue Apple Watch: So könnte ein Downgrade zum Erfolg werden

Zuletzt aktualisierte Apple das Einsteigermodell seiner Smartwatch-Reihe im September 2022 – zwei Jahre nach der ersten Generation. Es wäre damit also wieder Zeit für ein weiteres Update der Apple Watch SE. Dies sieht auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman so und veröffentlichte in seinem aktuellen Power-On-Newsletter einige Details der kommenden Uhr. Während die Neuheiten im Inneren keine großen Überraschungen beherbergen dürften, sieht das beim Äußeren laut Gurman ganz anders aus.

Apple Watch SE 3: Neues Gehäuse aus Plastik

Bereits vor einigen Wochen erwähnte der Apple-Insider, dass der iPhone-Hersteller mit dem Wechsel des Gehäusematerials experimentiert. Nun schreibt er, dass diese Umstellung offenbar immer wahrscheinlicher wird. Statt Aluminium soll demnach das Gehäuse der Apple Watch SE aus Plastik gefertigt sein.

Was manch einer auf den ersten Blick als Downgrade sehen wird, hat aber auch Vorteile. So schreibt Gurman weiter, dass dies eine farbenfrohe Apple Watch ermöglichen könnte. Da Apple das günstige SE-Modell immer stärker auch für Kinder bewirbt, wäre eine bunte Watch keine unvorstellbare Überraschung. Die Apple-Welt könnte etwas mehr Farbe gebrauchen, was sich möglicherweise auch beim iPhone 16 zeigen wird. In den vergangenen Jahren hatte Gurman jedoch bei Gerüchten rund um die Watch keine guten Quellen, sodass man diesen Bericht mit Vorsicht genießen sollte.

Neue Apple Watch SE sehr wahrscheinlich

Abseits von den Materialien wäre es aber in der Tat an der Zeit für eine neue Apple Watch SE. Wie bereits erwähnt, aktualisierte der iPhone-Hersteller das Einsteigermodell bislang im Zwei-Jahres-Rhythmus. Schon bei der aktuell noch zweiten Generation der SE wechselte Apple bei der Gehäuserückseite zu einem „Nylon-Verbundmaterial“.

Im Inneren erwarten wir einen verbesserten Prozessor. Hierbei könnte es beispielsweise der S9-Chip aus der Apple Watch Series 9 sein. Denkbar ist aber auch der kommende S10 aus dem diesjährigen Modell. Beides wäre ein deutlicher Sprung nach vorne.

Offen ist, ob der iPhone-Hersteller der neuen Apple Watch SE neue Gesundheitsfeatures oder ein Always-on-Display spendieren wird. Durch den Wechsel zu einem Kunststoffgehäuse könnte das Unternehmen außerdem Kosten sparen. Ändert sich an den Features und den Sensoren nichts, könnten diese an den Käufer weitergereicht werden. Gibt es neue Funktionen, bleibt es hingegen eher bei den aktuellen Preisen ab 279 Euro.