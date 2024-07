iPhone 16: Apples neue Smartphones starten ohne das wichtigste Feature

Im vergangenen Juni präsentierte Apple unter anderem die kommende Version von iOS. Das Unternehmen aus Kalifornien zeigte im Rahmen dieser Vorstellung eine der wichtigsten Software-Neuheiten. Die Rede ist von Apple Intelligence, kurz AI. Es war bereits bekannt, dass einige Teile dieser Künstlichen Intelligenz erst im kommenden Jahr starten werden. Wie Bloombergs Mark Gurman nun jedoch berichtet, sollen sämtliche AI-Features nicht Teil von iOS 18.0 sein. Damit würde auch das iPhone 16 bei der Vorstellung auf diese verzichten müssen, womit einer der großen Gründe zum Kauf auf Eis liegt.

iOS 18: Wann kommt Apple Intelligence?

Ursprünglich wurde erwartet, dass Apple Intelligence Teil zunächst der aktuell laufenden Beta-Phase von iOS 18.0 sein wird. In den bislang verfügbaren Vorschauversionen gab es in den vergangenen Wochen sporadisch kleine Hinweise auf einen zeitnahen Start der öffentlichen Tests. Dies änderte sich mit der vierten Beta, die seit der vergangenen Woche zur Verfügung steht. Apple entfernte viele interne Teile der KI-Features, die zwar nicht genutzt werden konnten, aber dennoch in den Tiefen des Codes versteckt waren.

Das war kein Zufall, wie Mark Gurman nun schreibt. Laut dem üblicherweise gut informierten Apple-Insider soll die erste Version von iOS 18, also die Software, die direkt mit dem iPhone 16 ausgeliefert wird, ohne AI auskommen.

Erst mit dem Update auf iOS 18.1 werden erste Teile von Apple Intelligence verfügbar sein. Diese Version soll laut dem Bloomberg-Reporter für die breite Öffentlichkeit im Oktober starten. Beta-Tester dürfen sich aber angeblich schon etwas früher auf die Neuheiten freuen.

Die Beta-Versionen von iOS 18.1 und iPadOS 18.1 könnte Apple jedoch bereits in dieser Woche an die Tester verteilen. Für Nutzer innerhalb der EU gilt aber weiterhin, dass die Features bis auf Weiteres nicht verfügbar sein werden. Das gilt schon jetzt unter anderem für das iPhone-Mirroring mit einem Mac. Ob und wann genau diese Funktionen nach Deutschland kommen, ist aktuell unbekannt. In diesem Jahr ist nicht damit zu rechnen.

Apple Intelligence mit Anlaufschwierigkeiten

Laut Gurman sind die Anforderungen an die neuen AI-Features besonders hoch. Apple braucht alle Hilfe, die es bekommen kann, um einen sauberen Start hinzulegen. Dazu gehören auch die externen Beta-Tester, die die Software im Vorfeld ausprobieren dürfen. Daher hat man sich angeblich dazu entschlossen, den Launch von Apple Intelligence und iOS 18.0 zu trennen.

iOS 18.0 muss gleichzeitig bald fertiggestellt werden, sodass die Software auf den neuen iPhone-Modellen installiert werden kann. Ziel sei es aktuell, dass die Entwicklung dieser Version bis Ende Juli abgeschlossen ist.

Schon bei der Vorstellung von iOS 18 im Juni machte der iPhone-Hersteller klar, dass der vollständige Start von Apple Intelligence über mehrere Monate bis ins Jahr 2025 dauern wird. Einige große Veränderungen sollen erst Anfang des nächsten Jahres erscheinen. Dazu gehört etwa die wichtige Überarbeitung von Siri oder die Integration von ChatGPT und weiteren Chatbots.

Voraussetzung zur Nutzung von Apple Intelligence ist mindestens ein iPhone 15 Pro. Es wird vermutet, dass auch alle Modelle des iPhone 16 kompatibel sein werden. Diese sollen voraussichtlich erneut im September in den Handel kommen. Durch das Fehlen von AI in der initialen Version von iOS 18 könnte einer der großen Kaufanreize für die neuen Smartphones verschwinden.