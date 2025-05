Das war's: Lego beerdigt Mega-Projekt – Fans schäumen vor Wut

In den vergangenen Jahren konnte Lego ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnen – von 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2003 auf 9,8 Milliarden in 2023. Und das als Spielwarenhersteller im digitalen Zeitalter. Wie sie das geschafft haben? Unter anderem mit einigen extrem erfolgreichen Projekten wie Videospielen (angefangen mit „Lego Star Wars“ in 2005) und eigenen Filmen (gestartet in 2024). Ein weiteres spannendes Projekt wurde nun jedoch beerdigt – kurz vor der Veröffentlichung der ersten Demo. Bei Fans sorgte die Nachricht für einen wütenden Aufschrei. Und das, obwohl das Projekt nicht von Lego selbst stammte.

Lego stampft Videospiel ein

Die Marke Bionicle gehört zu Lego und verfügt über eine eingeschworene Fangemeinde. Zu jener gehören auch die Entwickler von Team Kanohi, die in den vergangenen acht Jahren an einem ambitionierten Fanprojekt gearbeitet haben. Ihr Ziel: ein vollumfängliches Bionicle-Videospiel aus dem Boden zu stampfen. Von Fans für Fans. Doch nun machte Lego diesem Traum einen Strich durch die Rechnung.

Eigentlich sollte eine erste Demo zu „Bionicle Masks of Power“ als Shadowdrop bereits am 10. August 2025 veröffentlicht werden. Doch nun scheint Lego sich nach acht Jahren Entwicklungszeit urplötzlich an das Team gewandt zu haben und sie aufgefordert, das Projekt einzustampfen. Dabei behaupten die Hobby-Entwickler, sich bemüht zu haben, der Lego Group nicht negativ aufzufallen. So hätten sie stets Legos Fair-Play-Regeln beachtet und per Disclaimer auf der Website, der Steam-Seite sowie in jedem Trailer darauf aufmerksam gemacht, dass es sich dabei um ein inoffizielles Fanprojekt handelt. Auch hätten sie zu keinem Zeitpunkt Geld mit dem Projekt verdient – alles vergebens.

Obwohl Lego ähnliche Projekte in der Vergangenheit durchaus zuließ, wurde im Fall von „Bionicle Masks of Power“ der Stecker gezogen. Warum ist unklar. Die Entwickler vermuten den Grund in dem Umstand, dass das Projekt mit einem offiziellen Lego-Videospiel hätte verwechselt werden können.

Licht am Ende des Tunnels

Team Kanohi veröffentlichte die komplette Demo als Walkthrough-Video auf YouTube. Mittlerweile weist dieses über 75.000 Aufrufe auf. In den Kommentaren fallen dabei Begriffe wie „herzzerbrechend“ und „frustrierend“. Einige Nutzer vermuten zudem, dass Lego das Spiel für zu gut hielt und deshalb einstampfen ließ. Generell scheinen die Reaktionen zwischen Enttäuschung und Wut zu wanken.

Die Gruppe rund um das Team Kanohi sieht in der Absage jedoch eine Chance. So kündigten die Entwickler an, bereits an dem Konzept für ein komplett eigenes Spiel zu feilen – mit dem Codenamen „Rustbound“. Und das als offizieller Indie-Spieleentwickler mit dem Namen „Unmasked Games“.