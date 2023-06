Cyberpunk 2077: Kann sich das Spiel noch retten?

Phantom Liberty ist eine Erweiterung für Cyberpunk 2077, deren Veröffentlichung aktuell für Ende September 2023 geplant ist. Es handelt sich bei Phantom Liberty jedoch nicht um eine gewöhnliche Erweiterung, den an dieses DLC stellt das Studio hinter Cyberpunk hohe Anforderungen. Man möchte endlich die Fehler ausgleichen, die das Spiel bis heute zurückhalten.

Was soll Phantom Liberty schaffen?

Phantom Liberty soll weitaus mehr liefern, als nur eine Erweiterung des Spiels. Das geht aus einem Interview des Studios mit Bloomberg hervor. Im Interview äußert sich Gabe Amatangelo, der Direktor der neuen Erweiterung, zu seinen Zielen. Unter anderem soll sie das Spiel korrigieren und es zu dem machen, was es von Anfang an sein sollte. Laut ihm arbeitet das gesamte Team mit Überzeugung an diesem Ziel.

Die Erweiterung bietet dazu eine ambitionierte Story, in der du den Präsidenten der „New United States of America“ rettest. Dabei steckt die Story voller Entscheidungen, die du treffen kannst, die den Verlauf maßgeblich beeinflussen. Zudem schaltet die Erweiterung ein neues Ende für das Hauptspiel frei. Hier zeigt sich, dass Phantom Liberty nicht etwa separat stattfindet, sondern mit der Hauptstory verbunden ist und diese beeinflusst.

Warum ist der Erfolg des DLCs so wichtig?

Cyberpunk 2077 wurde bereits 2020 veröffentlicht. Im Interview mit Bloomberg wurde nun bekannt, dass das Team hinter dem Spiel davon ausging, dass es vor der Veröffentlichung noch etwa 2 Jahre lang am Spiel arbeiten könne. Der Release wurde dann allerdings beschleunigt, was in einem Spiel resultierte, dass von Fehlern geplagt war. Auch der Inhalt des Spiels war weit von dem entfernt, was sich Fans erhofft hatten. Phantom Liberty soll diese Fehler der Vergangenheit jetzt ausgleichen und beheben.

Dazu stehen dem Team von Gabe Amatangelo alle Ressourcen zur Verfügung, die es braucht, um das DLC zu perfektionieren. Auch Zeit soll diesmal nicht zu einem Problem werden. Laut Amatangelo stehen die Entwickler aktuell nicht unter Stress, was zu einem guten Release beitragen soll. Aus diesem Grund ist auch der Release von Phantom Liberty noch nicht in Stein gemeißelt. Du kannst Phantom Liberty schon jetzt bei Steam vorbestellen.