Als Kompaktwagen gehört der Cupra Born (Test) schon seit einigen Monaten zu den am stärksten in Deutschland nachgefragten Elektroautos. Jetzt kommt der Stromer in einer besonders leistungsfähigen Variante in den Handel: als Cupra Born VZ. Freuen dürfen sich Autofans dann auf nicht weniger als 240 kW (326 PS) Leistung und ein Drehmoment von 545 Nm.

Cupra Born VZ: 200 km/h Spitzengeschwindigkeit

Der stärkste Cupra Born aller Zeiten soll in der Lage sein, aus dem Stand in 5,7 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen. Nicht ganz so flott wie der Volvo EX30 in der Allradvariante, aber ein sportliches Fahrgefühl ist auch hier garantiert. In der Spitze ist der Cupra Born VZ mit bis zu 200 km/h unterwegs und damit 40 km/h schneller als die bisherige Top-Motorisierung des spanischen E-Autos. Ebenfalls an Bord: ein neues adaptives DCC-Sportfahrwerk mit neuen Dämpfern und Federn an der Hinterachse. Schaltwippen für die Einstellung der Rekuperation ermöglichen es dem Fahrer, die Stufen der Energierückgewinnung in drei Stufen an den persönlichen Geschmack anzupassen.

Seitenansicht des Cupra Born VZ.

Die Nettokapazität des verbauten Akkus wurde um 2 kWh auf 79 kWh erhöht. Damit sollen WLTP-Reichweiten von bis zu 570 Kilometern möglich sein. Wiederaufladungen des Energiespeichers sind bei dem Fünfsitzer per Wechselstrom mit bis zu 11 kW möglich. An Schnellladesäulen werden per Gleichstrom unter optimalen Bedingungen bis zu 170 kW Ladeleistung abgerufen. Cupra stellt eine Wiederaufladung von 10 auf 80 Prozent in rund 30 Minuten in Aussicht.

Upgrades an verschiedenen Stellen gegenüber Basismodellen

Unterwegs ist man im Cupra Born VZ auf besonders breiten 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, auf dem Kofferraum ist ein VZ-Logo in dunklem Chrom zu finden. Ebenso der Cupra-Schriftzug in dunkler Chromfarbe. Im Innenraum kommen exklusive CupBucket-Sitze mit einer niedrigen Sitzposition und laut Herstellerangaben besonders viel Seitenhalt zum Einsatz. Cupra-Sportschalensitze sind gegen Aufpreis erhältlich. Das Display zur Bedienung des Entertainment-Systems ist im Cupra Born VZ 12,9 Zoll groß und damit 0,9 Zoll größer als in anderen Cupra-Modellen. Das Audiosystem mit 425 Watt Systemleistung wurde in Zusammenarbeit mit Sennheiser entwickelt und basiert auf zehn Lautsprechern.

CUPBucket-Sitze im Cupra Born VZ.

Exklusiv für die VZ-Variante des Cupra Born steht eine neue Lackierung mit dem Namen Dark Forest zur Verfügung. Außerdem steht das sportliche E-Auto in Midnight Schwarz zur Verfügung. Diese neue Lackierung soll ab Herbst auch für alle anderen Cupra-Varianten angeboten werden. Verschiedene Sicherheits- und Assistenzsysteme sind natürlich auch beim stärksten Cupra Born aller Zeiten an Bord.

Was kostet der Cupra Born VZ?

Einen offiziellen Preis für den Cupra Born VZ gibt es noch nicht. Klar ist aber schon, dass eine Einführung in Deutschland im Laufe des dritten Quartals 2024 stattfinden soll. Bestellungen sollen bereits ab dem zweiten Quartal möglich sein, also zwischen April und Juni dieses Jahres starten. Mit einem Preis jenseits der 50.000-Euro-Grenze sollte man aber schon rechnen, wenn die Alternative zum Volkswagen ID.3 GTX in den Vertrieb startet.

