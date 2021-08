Comdirect schafft kostenloses Girokonto ab – mal wieder

Das BGH-Urteil vom Frühjahr besagte, dass Banken ihre Preismodelle nicht ohne aktive Zustimmung der Kunden ändern dürfen. Bis dahin war es gängige Praxis, dass dich die Bank über eine Änderung informierte und sie von dir als genehmigt galt, wenn du nicht widersprochen hast. Nun musst du aktiv zustimmen.

Auch die comdirect hatte im Frühjahr eine Änderung ihres Tarifmodells für Bestandskunden geplant. Per schweigender Zustimmung wollte sie das Kostenlos-Konto für Kunden, die das Girokonto nicht oder zu wenig nutzen, streichen. Statt 0,00 Euro sollten diese Kunden 4,90 Euro monatlich zahlen. Nach dem BGH-Urteil zog man die Reißleine, stoppte die Tarifänderung.

Nun erfolgt nach Informationen des Nachrichtenportals t-online.de ein neuer Anlauf. Dieses Mal fordert die Bank eine aktive Zustimmung ein. Und die kann schneller erfolgen, als sich so mancher Kunde bewusst ist. Eine Bestätigung per App reicht demnach schon aus. Wie t-online berichtet, konfrontiert die Bank seit dieser Woche Kunden, die sich per App einloggen, mit einem 88 Seiten langen Schreiben samt AGB und Preisverzeichnis.

So bleibt das Comdirect-Konto kostenlos

„Bitte stimmen Sie den neuen Bedingungen und Preisen zu“, heißt es von der comdirect in dem Schreiben. Stimmst du als betroffener Nutzer dem zu, ist dein Girokonto bei der comdirect nur noch kostenlos, wenn du entweder monatlich 700 Euro Geldeingang verzeichnest, oder drei Zahlungen über Apple Pay oder Google Pay über die hinterlegte Kreditkarte oder Debitkarte der Bank durchführst. Alternativ kannst du auch über das Depot mindestens einen Trade oder eine Wertpapiersparplanausführung machen. Ist keiner der drei Punkte in einem Monat erfüllt, wird dir die comdirect Bank 4,90 Euro berechnen. Ausnahmen gibt es noch für Studenten, Schüler, Azubis und Praktikanten, die unter 28 sind.

Dem Bericht zufolge bekommen Kunden, die die App nicht nutzen, das Schreiben auf anderem Weg. Und die Bank wird offenbar mehrfach daran erinnern, wenn eine Zustimmung nicht erfolgt. Bis zum 1. November will man alle Kunden erreicht und eine Einwilligung haben, heißt es. Wer nicht zustimmt, dem droht die Bank zumindest heute noch keine Konsequenzen an. Ein Sprecher der Bank wird mit „individuellen Lösungen“ zitiert, die man in den Fällen versucht zu finden. Nach unserer Einschätzung dürfte aber eine Kündigung des Kontos durch comdirect nicht unwahrscheinlich sein. Vermutlich ist das auch davon abhängig, um wie viele Kunden es am Ende geht.