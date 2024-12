CoD: Black Ops 6 - Nächste Woche kannst du kostenlos spielen

Call of Duty: Black Ops 6 ist zweifellos eines der besseren Call of Duty-Spiele der vergangenen Jahre. Dennoch ist der hohe Kaufpreis von satten 80 Euro für viele nach wie vor eine hohe Hürde. Nächste Woche hast du jedoch die Möglichkeit, das Spiel völlig kostenlos auszuprobieren. Ähnlich wie bei der zweiten Beta gibt es jedoch einige Beschränkungen. Doch auch wenn du das Spiel bereits besitzt, gehst du nicht leer aus, denn die Entwickler warten mit spannenden Boni auf.

Black Ops 6: So spielst du kostenlos

Die Entwickler haben eine kostenlose Woche für alle Spieler angekündigt. Vom 13. Dezember bis zum 20. Dezember kannst du Call of Duty: Black Ops 6 kostenlos ausprobieren. Während der kostenlosen Woche erhältst du Zugriff auf sämtliche neue Maps und Spielmodi, wie beispielsweise Prop Hunt, welcher aktuell für Furore sorgt.

Wie immer gibt es jedoch auch Beschränkungen. So kannst du beispielsweise nur die Multiplayer- und den Zombie-Modus kostenlos spielen. Um die Singleplayer-Kampagne zu erleben, musst du das Spiel nach wie vor kaufen. Dennoch ermöglicht es dir die kostenlose Woche, einen guten Einblick ins Spiel und das neue Bewegungssystem zu bekommen.

Doppelte Erfahrungspunkte

Mit dem Start der kostenlosen Woche am 13. Dezember schaltet Treyarch ebenfalls doppelte Erfahrungspunkte im ganzen Spiel an. Du erhältst also ab Freitag doppelte Erfahrungspunkte, doppelte Waffen-EP, doppelte Battle Pass EP und zweimal so viel GobbleGum.

Startest du also während der kostenlosen Woche ins Spiel, dann hast du so die Möglichkeit, schneller zu anderen Call of Duty: Black Ops 6 Spielern aufzuholen. Doch auch wenn du das Spiel schon besitzt, aber nur gelegentlich spielst, kannst du so schnell ein paar Ränge aufsteigen. Es ist nicht bekannt, wann Treyarch die doppelten Erfahrungspunkte wieder deaktiviert. Ob dieser Bonus also die ganze Woche bestehen bleibt, ist ungewiss.