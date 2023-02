Chat GPT kannst du jetzt auch anrufen

Wenn du vergleichsweise einfache Fragen hast, von denen du glaubst, eine künstliche Intelligenz wie Chat GPT oder ein Voice-Bot könnte sie besser beantworten als eine Google-Anfrage, gibt es jetzt einen neuen Dienst für dich. Der auf Servicenummern und Callthrough-Dienste spezialisierte Anbieter Woopla hat eine Telefonschnittstelle gebaut, die per Voice Bot das GPT3-Modell text-davinci-003 abfragt.

Manche Antworten des Chat GPT Voicebot verwundern

Ausprobieren und nutzen kannst du den Dienst unter der Telefonnummer 01806-772255. Ein Anruf kostet 20 Cent – unabhängig von der Dauer des Anrufes und egal ob aus dem Festnetz oder vom Handy. Pro Anruf kannst du bis zu zehn Fragen an den Sprach-Bot stellen. In unserem Test waren die Antworten in aller Regel kurz und verständlich und auch überwiegend korrekt. Einige Antworten hinterlassen den Nutzer aber auch ratlos zurück. So verweist der Chatbot bei der Frage „Was ist 6G?“ darauf, dass es sich bei „6 Gramm um die Masse eines Objektes handelt, das 6 Gramm wiegt.“ Dass der Nachfolger des Mobilfunkstandards gemeint sein könnte, muss man der KI mit auf den Weg geben.

Ein Problem hat die KI auch damit, wenn du Daten aus der Vergangenheit erfragst. Bei der Wetterabfrage zu einem bestimmten Datum und Ort aus dem Jahr 1981 heißt es, dass die KI nur die Daten bis Juni 2021 kenne. Fragt man die Ereignisse eines bestimmten Datums ab, kommt oftmals der Verweis auf ein Frühlingsfest in einem kleinen Ort im April 2021. Neben der Einschränkung, dass die Daten nur bis Sommer 2021 zurückreichen, musst du natürlich auch die Antworten des Voice-Bots inhaltlich mit Vorsicht genießen.

Fragst du aber nach anderen Fremdwörtern, Standards oder stellst offene Fragen, funktioniert die Schnittstelle zu OpenAi recht gut. Und mit 20 Cent pro Anruf ist das Investment überschaubar. Allerdings: Nach zehn Fragen pro Anruf ist Schluss. Der Grund: Der Dienstleister woopla muss die Anfragen auch bezahlen und finanziert sie vermutlich mit den Kosten des Anrufes gegen. Würde sich ein Sponsor finden, könne man aber auch eine lokale Festnetznummer schalten.

Woopla bietet neben Servicerufnummern für Businesskunden auch einiges für Privatkunden. So kannst du beispielsweise ohne jegliche Anmeldung vom Handy oder einem alternativen Anbieter günstiger ins Ausland telefonieren.