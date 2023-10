Brutaler Horror und ein Piratenabenteuer: Jetzt gibt es wieder neue Gratis-Games

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Blazing Sails“ ein aktionreiches Spiel, das dich sonst 20 Euro kostet. Das Angebot läuft noch bis zum 19. Oktober um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic gratis anbietet. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, gehören sie permanent dir.

Jetzt gratis bei Epic: Blazing Sails

„Blazing Sails“ vereint die Action eines Battle Royale mit der Spannung von Schlachten auf hoher See. In diesem PvP-Piratenspiel trittst du in epischen Schlachten gegen andere Spieler an. Du kannst aus verschiedenen Schiffstypen, Karten und Waffen wählen. Dein Ziel ist es, alle anderen Besatzungen zu eliminieren. Ob dies auf Land oder zu hoher See geschieht, ist ganz dir überlassen.

Das Spiel ab sofort kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Bist du also noch auf der Suche nach einem spannenden Spiel, das du mit deinen Freunden spielen kannst, dann solltest du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen.

Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE

Ebenfalls ab jetzt kostenlos ist das „Q.U.B.E. Ultimate Bundle„. Es enthält sowohl die 10th Anniversary Edition von Q.U.B.E. als auch Q.U.B.E. 2 und den zugehörigen Season Pass. Es handelt sich bei beiden Spielen um klassische Puzzle-Games, die dein Denkvermögen herausfordern. Sämtliche Puzzles wurden dabei überarbeitet und ein neues Kapitel bringt dir noch mehr Spiel- und Rätsel-Spaß. Du kannst dir das Bundle noch bis zum 19. Oktober kostenlos im Epic Games Store sichern.

Schaffst du es, die Rätsel zu lösen?

Kommende Woche im Epic Game Store

Auch in der kommenden Woche bietet Epic wieder zwei Games kostenlos an. Beide Angebote gehen am 19. Oktober um 17 Uhr online und bleiben dann wieder exakt eine Woche gratis zum Download vorhanden.

Eternal Threads

Beim ersten Gratis Fame handelt es sich um Eternal Threads. Das Spiel beschreibt Epic im Store so: Es „ist ein erzähllastiges First-Person-Einzelspieler-Rätselspiel, in dem es um Zeitmanipulation, Entscheidungen und Konsequenzen geht“. Du kannst darin sechs Charakteren folgen und deren Schicksal bestimmen. Denn du bist in diesem Spiel befähigt, in der Zeit zurückzuspringen und damit die Zukunft zu verändern. Damit bastelst du dir deine Version des Ausgangs der Geschichte einfach selbst. Doch Vorsicht – Deine Entscheidungen haben immer mehrere Auswirkungen!

Eternal Threads

The Evil Within – Ab-18-Schocker Gratis

Das zweite Spiel, das am 19. Oktober gratis zu haben sein wird, ist ein Schocker, der erst am 18 Jahren empfohlen wird. Bist du also eher zartbesaitet, ist das Horror-Game wohl nichts für dich. Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami hat das Spiel mitentwickelt und das wirst du auch spüren. Denn in The Evil Within bist du ständiger Bedrohung ausgesetzt und musst einfach überleben. Doch das ist bei dieser Albtraumwelt nur schwer möglich. Das Game kostet aktuell 20 Euro und wird sogar mit einigen Erfolgen gratis angeboten. Wie immer gilt: Nach der Gratis-Woche kostet das Game dann wieder seinen regulären Preis.