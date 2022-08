Bose QuietComfort: Diese neuen Kopfhörer stehen in den Startlöchern

Wie die Kollegen bei Winfuture berichten, wird Bose schon bald die QuietComfort Earbuds II auf den Markt bringen. Im Gegensatz zu den Over-Ear-Modellen handelt es sich bei den Kopfhörern um In-Ear-Modelle, die aber ebenfalls mit einer aktiven Lärmunterdrückung ausgestattet sind. Vorteil der Earbuds II: Sie sind deutlich kleiner und kompakter als die klassischen QuietComfort-Kopfhörer.

Die Bose QuietComfort Earbus II sollen 299 Dollar kosten – der Euro-Betrag wird sich nicht großartig davon unterscheiden. Wie üblich erfolgt die Musikübermittlung per Bluetooth und der Akku soll den Winfuture vorliegenden Angaben zufolge sechs Stunden reichen. Unklar ist, ob es sich dabei um einen Wert mit oder ohne aktive Lärmunterdrückung handelt.

Das bieten die neuen Bose-Kopfhörer

Die Steuerung erfolge über ein kapazitives Bedienfeld auf der Außenseite der Earbuds, aber auch über die App. Hier ist auch ein Equalizer einstellbar. Auf diesen hatte Bose bei den QuietComfort 45 Over-Ear-Kopfhörern zunächst verzichtet, ihn nach viel Kritik aber nachträglich per Software-Update nachgereicht. In der App kannst du außerdem die Audioquelle und die verschiedenen Betriebsmodi der Kopfhörer wählen – also ob du deine Umgebungsgeräusche wahrnehmen möchtest, oder nicht.

Dass es die neuen Kopfhörer bald geben wird, unterstreicht Winfuture durch die Veröffentlichung von ihnen zugespielten Fotos. Diese sehen den üblichen von Bose veröffentlichten Produkt- und PR-Fotos sehr ähnlich und sind daher als glaubwürdig einzustufen. Wann die offizielle Vorstellung der QuietComfort Earbuds II erfolgt, ist unklar, üblicherweise ist aber der September bei Bose für Neuvorstellungen üblich. Der Marktstart erfolgt dann zumeist einige Wochen später.

Das Vorgängermodell, die Bose QuietComfort Earbuds, sind seit etwa einem Jahr auf dem Markt und erstaunlich preisstabil.