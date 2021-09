Bosch löst 3 E-Bike-Probleme: Das ändert sich ab jetzt

Anfang September zeigen die Fahrradhersteller traditionell ihre neuen Modelle und mit dem E-Bike und der Corona-Pandemie als Katalysator haben die alten Drahtesel einen neuen Hype erfahren. Den prägt schon von Anfang an Bosch. Denn die Antriebssysteme des deutschen Traditionsherstellers gelten als Goldstandard. Und trotzdem gibt es auch an ihnen Kritik. So sind unter anderem die Reichweite und auch die Anbindung an Updates immer wieder Thema. Doch beides packt Bosch nun an und setzt noch einen drauf.

Neues Antriebssystem von Bosch: Mehr als Motor

Grundlage der Verbesserungen ist das neue Antriebssystem, dass aus vielen Komponenten besteht. Während der Motor wenige Neuerungen in sich trägt, gibt es beim Akku und der Anbindung ans Smartphone viele Verbesserungen. Die Komponenten in der Übersicht:

Drive Unit Performance Line CX

Der Akku PowerTube 750

Das Display Kiox 300

Die Bedieneinheit LED Remote

Die eBike Flow App

ConnectModule

Bosch Akku mit mehr Power

Der Akku PowerTube 750 ist die erste Verbesserung des Systems. Denn mit ihm soll noch mehr Reichweite und Höhenmeter drin sein. Dazu lässt er sich laut Bosch in etwas mehr als 2 Stunden komplett aufladen und wiegt „nur“ 4,4 Kilogramm. Er ist als integrierbarer Akku konstruiert, kann also in den Rahmen zukünftiger E-Bikes versteckt werden.

Die eBike Flow App

E-Bikes mit Updates für beispielsweise neue Fahrmodi oder anderer Verbesserungen zu versorgen, war bisher ein Akt der 90er Jahre. Das soll sich mit dem neuen Bosch-System ändern. Denn mittels der neuen eBike Flow App kann das System „Over the Air“ mit Updates versorgt werden. Das heißt, es wird zukünftig so laufen wie auf deinem Handy: herunterladen, installieren und fertig.

Die App gibt dir aber noch etwas mehr als nur Update-Zugang. Sie erlaubt es zusammen mit dem Motor, die Fahrmodi anzupassen. So kannst du zukünftig selbst entscheiden, mit wie viel Kraft der Motor in welchem Modus unterstützt. Auch die maximale Geschwindigkeit zur Unterstützung und die Dynamik kann jetzt über die App eingestellt werden. Damit schließt Bosch wohl nicht nur zu selbstgestrickten Systemen wie dem des Herzschlagantriebs von C.B.T. Italian auf, sondern überholt diese wohl auch in der Bedienungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.

Bosch ConnectModule

Als letzte große Verbesserung steht bald ein Diebstahlschutz bereit. Bosch hat zum neuen System ein Modul angekündigt, dass später nachgerüstet werden kann und dein E-Bike tracken kann. Dazu ist eine Alarmanlage integriert, die etwaige Diebe mittels akustischem Alarm in die Flucht schlagen soll. Wann das Modul nachgereicht wird, hat Bosch jedoch noch nicht verraten.

LED Remote und Kiox 300

Das ganze E-Bike-System kannst du über die neue Steuereinheit LED Remote und optional über das Display Kiox 300 steuern. Das Besondere: LED Remote besitzt namensgebend ein kleines Display, auf dem schon die grundlegenden Informationen zum System angezeigt werden. Für eine möglichst cleane Optik am E-Bike sicher ein Vorteil. Wer mehr Infos braucht, unter anderem seine Trainingsdaten, kann mit dem Display Kiox 300 aufrüsten.

Bosch LED Remote

Die ersten E-Bikes mit dem neuen System wurden schon von diversen Herstellern auf der Eurobico gezeigt. Mit der heute startenden Eurobike, der größten Bike-Messe hierzulande, und der IAA in der kommenden Woche, werden noch einige Modelle mehr zu sehen sein.