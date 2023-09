Bombe geplatzt: Verbrenner sollen von der Steuer befreit werden

Ist ein E-Auto besser für die Umwelt als ein Verbrenner? Vor Kurzem berichteten wir darüber, dass ein Verbot von Verbrennungsmotoren einem Experten zufolge sinnlos sei. „E-Autos sind keine Lösung!“, sagte der Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn. Und auch wenn die Deutschen überhaupt keine Lust auf das Elektroauto haben: Die Politik hat das Verbrenner-Aus längst beschlossen. Mit den E-Fuels bleibt eine Hintertür aber geöffnet. Und nun will die Politik den Verbrenner – wie zuvor schon das E-Auto – von der Steuer befreien.

Verbrenner sollen wie E-Autos behandelt werden

Wer ein E-Auto fährt, genießt viele Vorteile. Ob bereits beim Kauf oder später: Der Staat schießt tausende Euro dazu, wenn man sich für einen Stromer entscheidet. Auch Städte und Gemeinden rollen für Fahrer von Elektroautos gerne den roten Teppich aus. Neben kostenlosen Parkplätzen in Innenstädten, wo Fahrer eines Verbrenners auch mal 4 Euro pro Stunde zahlen, dürfen E-Autos vielerorts auch im Stau an den stehenden Fahrzeugen vorbeifahren. Und bis Ende 2030 zahlt man als E-Auto-Besitzer keine Kfz-Steuer. Das ist dem Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP offenbar ein Dorn im Auge. Er will auch den Verbrenner von der Steuer befreien.

→ E-Auto: Besitzer sollen jetzt Strafsteuer zahlen

Einen entsprechenden Gesetzentwurf will das Bundesfinanzministerium noch in diesem Herbst vorlegen, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Verbrenner sollen nicht schlechter behandelt werden als E-Autos. Und so will man E-Fuel-Fahrzeuge ebenso komplett von der Kfz-Steuer befreien. Denn: „E-Fuels bieten die Chance auf CO₂-Reduzierung schon mit den heutigen Fahrzeugen“, ist man sich im Finanzministerium sicher.

Noch mehr Vorteile

Lindner verspricht zudem, E-Fuels von der Mehrwertsteuer freizuhalten, sobald das europarechtlich möglich ist. „Der Nullsteuersatz auf die Lieferung von E-Fuels soll den Anreiz für deren Nutzung erhöhen, den Übergang zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität unterstützen und den Markt für alternative Energieträger unter Wahrung der Technologieoffenheit stärken“, heißt es im Finanzministerium. „Wir brauchen E-Fuels, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen“, sagt auch Bundesminister Volker Wissing.

Die E-Fuels rücken vor allem bei Linder als Alternative zum E-Auto immer mehr ins Rampenlicht. Sie sind es auch, die den Verbrenner über das Jahr 2035 hinaus auf den Straßen weiterfahren lassen könnten. Und das, wenn man es richtig macht, sogar klimaneutral. Ein Kraftstoff, der sauber verbrennt, bezahlbar ist und klimaneutral hergestellt werden kann? E-Fuels haben viele Vorteile – aber auch so manchen Nachteil.