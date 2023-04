E-Auto: Besitzer sollen jetzt Strafsteuer zahlen

Ob bereits beim Kauf oder später: Wer ein E-Auto hat, genießt viele Vorteile. So bekommt man vom Staat tausende Euro dazu, wenn man einen Stromer kauft. Und anschließend zahlt man bis Ende 2030 keine Kfz-Steuer. Zudem hat man als E-Auto-Fahrer Privilegien im Straßenverkehr. So kann man etwa in der Stadt kostenlos parken oder sogar rechts überholen und so im Stau an den stehenden Verbrennern vorbeifahren. Doch die fehlenden Steuereinnahmen könnten für den Staat zur Last werden. Es droht eine Strafsteuer.

Strafsteuer für E-Auto-Fahrer

Dem Staat fehlen nicht nur die Einnahmen bei der Kfz-Steuer, sondern es geht auch Geld an der Zapfsäule flöten. Denn jeder Liter Benzin oder Diesel beim Tanken bringt dem Staat gut 50 Prozent des gezahlten Betrags als Steuer ein. Da man als E-Auto-Fahrer von Tankstellen unabhängig ist, kommt es auch hier zu nicht realisierten Steuereinnahmen.

„Jedes Mal, wenn ein vollelektrisches Fahrzeug auf die Straße kommt und ein benzinbetriebenes Fahrzeug verdrängt, verliert der staatliche Straßenfonds Geld“, erklärt der texanische Senator Robert Nichols dem lokalen Nachrichtensender Spectrum News. Denn: Fahrer von Verbrennerfahrzeugen zahlen bei jeder Tankfüllung einen kleinen Steuerbetrag, der sich auf Jahr hochgerechnet auf etwa 200 US-Dollar summiert. Und mit diesen Einnahmen wird in dem US-Bundesstaat etwa die Wartung und Instandhaltung der Straßen bezahlt. Da es aber immer mehr Stromer gebe, würden die Einnahmen sinken und letztlich zur Instandhaltung der Infrastruktur fehlen.

Gesetz ist auf dem Weg

Und so hat der Senat gerade ein Gesetz verabschiedet, demzufolge E-Auto-Besitzer eine Strafsteuer von 200 US-Dollar zahlen müssen. „Diese Kostenanpassung gleicht die Straßenabnutzung durch das E-Auto und benzinbetriebene Fahrzeuge aneinander an“, so Nichols. In Deutschland indes ist eine solche Strafsteuer für E-Auto-Fahrer (noch) nicht zur Diskussion. Doch sollte es zu einem enormen Aufschwung des Stromers hierzulande kommen, könnten sich auch deutsche Politiker ein Beispiel an dem US-Gesetz nehmen. Doch bis dahin müssen E-Auto-Besitzer bis zum 31. Dezember 2030 überhaupt keine Kfz-Steuer zahlen.