Böse Gefahr in Verzug: Neue Updates für Chrome und Firefox

Schon Anfang Februar stellte Google seinen Chrome-Browser in der aktuellen Version 98 vor. Unter anderem mit Verbesserungen bei der Darstellung von Emojis. Jetzt steht Chrome in der aktualisierten Version 98.0.4758.102 zur Verfügung. Und zwar für Windows-, Mac- und Linux-Rechner. Aber auch für Android und iOS hat Google seinen Browser bereits mit einem Update ausgestattet. Und diese Aktualisierung zu installieren, ist dringend zu empfehlen. Denn sie schließt mehrere neu entdeckte Sicherheitslücken.

Neue Version von Chrome 98 für mehr Sicherheit

In Summe werden über die neue Chrome-Version elf weitere Lecks aus der Welt geschafft. Zwar ist nach Einschätzung der Entwickler keine kritische Schwachstelle dabei, gleich sieben Patches sollen aber Sicherheitslücken schließen, von denen eine hohe Gefahr ausgeht. Schon das allein macht deutlich, warum du nicht lange mit einem entsprechenden Update warten solltest. Wie genau das funktioniert, erklären wir dir weiter unten. Im Laufe der kommenden Tage dürfte es das passende Update auch für den Edge-Browser von Microsoft geben. Denn im Kern basiert Edge auf der Chrome-Architektur, verfügt aber über eine angepasste Nutzeroberfläche.

Firefox 98 neu verfügbar

Bereits seit dem 8. Februar ist Firefox in Version 97 in der finalen Fassung verfügbar. Und auch bei dieser neuen Browser-Generation dreht sich viel um eine verbesserte Sicherheit. Denn nicht weniger als zwölf Patches schließen mindestens ebenso viele Sicherheitslücken. Vier Patches sorgen dafür, dass Schwachstellen verschwinden, von denen eine hohe Gefahr ausgeht.

Außerdem sind in Firefox 98 sechs neue Farbschemen nutzbar. Und zwar in Rot („Rawrrr!“), Orange („That’s So Fire“), Grün („Vegging Out“), Gelb („Cheese Puff“), Violett („Bomb-dot-com“) und Blau („Chillaxing“). Im Gegenzug werden jene 18 Farbschemata deaktiviert, die mit Firefox 94 „für eine zeitlich begrenzte Zeit“ ausgeliefert wurden. Unter anderem das an einen Sonnenuntergang erinnernde „Firefox Alpenglow“. Hast du eines der Schemata aus Firefox 94 aktiviert, kannst du es aber solange behalten, bis du es selbst deaktivierst.

Weitere Neuerung in Firefox 98 und besonders für Nutzer von Windows 11 wichtig: Der Browser unterstützt und nutzt jetzt für Bildlaufleisten (Scroll-Leisten) den neuen Stil des aktuellen Microsoft-Betriebssystems. Unter MacOS soll Firefox mit der neuen Browser-Generation für das schnellere Laden von Systemschriften sorgen. Die Entwickler von Mozilla versprechen in diesem Zusammenhang ein beschleunigtes Öffnen und Wechseln zwischen Tabs.

Wie aktualisiere ich meinen Browser?

Sowohl die Desktop-Variante des Chrome- als auch jene des Firefox-Browsers kannst du direkt in den Einstellungen des Browsers aktualisieren. Dafür reicht es aus, die folgenden Schritte zu unternehmen.

Hauptmenü anklicken (zu finden im Browser-Fenster rechts oben in Form von drei vertikal ausgerichteten Punkten)

Über den Menü-Punkt „Hilfe“ auf „Über Google Chrome“ klicken

Download und Installation des neuesten Browser-Updates abwarten

Auf „Neu starten“ klicken