Browser Updates: Jetzt werden Emojis viel schöner

Großes Update für den Chrome-Browser von Google. Der meistgenutzte Internetbrowser Deutschlands steht ab sofort in Version 98 zur Verfügung, was nicht nur mit Blick auf die Sicherheit von großer Bedeutung ist. Auch ein paar kleinere Optimierungen haben die Chrome-Entwickler in die neueste Browser-Generation implementiert. Und die betreffen unter anderem die Darstellung von Emojis. Bahnbrechende neue Funktionen bleiben in Chrome 98 aber aus. Und auch für den Firefox, Wettbewerbs-Produkt aus dem Hause Mozilla, ist ein neues Update verfügbar; allerdings ein ungleich kleineres.

Chrome 98 ist da – mit schärferen Emojis

Ehe wir uns dem zuwenden, was an Verbesserungen in Chrome 98 nutzbar ist, ein Blick auf die Sicherheitsaspekte. Nicht weniger als 27 Schwachstellen werden in der neuen Chrome-Generation aus der Welt geschafft. Und schon allein deswegen ist ein schnellstmögliches Update empfehlenswert. Zwar ist dieses Mal kein Leck dabei, das von den Entwicklern als kritisch eingestuft wird, für acht Patches gegen Schwachstellen, deren Gefährdungspotenzial als „hoch“ eingestuft wird, hat es aber immer noch gereicht. Für das vertrauensvolle Melden von zwei Sicherheitslücken zahlt Google den entsprechenden Personen sogar eine Prämie in Höhe von jeweils 20.000 US-Dollar.

Unter der Haube kommt Chrome 98 derweil mit der Unterstützung von COLRv1-Farbverlaufsvektorschriften daher. Das klingt erst einmal langweilig, ist aber für die Darstellung von Emojis eine ziemlich bahnbrechende Nachricht. Denn mit COLRv1 verkleinert sich die Emoji-Schriftgröße spürbar, während sich parallel die Wiedergabetreue deutlich erhöht. Vor allem bei größeren Emojis soll sich die Darstellungsqualität im Vergleich zu bisherigen Bitmap-Emojis spürbar verbessern. Der nachfolgende Screenshot zeigt dir die Verbesserungen anhand von fünf Emojis im Detail. Wer genau hinsieht, erkennt schnell: Die COLRv1-Emojis wirken in erster Linie deutlich weniger verwaschen.

Die neuen COLRv1-Emojis werden im Chrome-Browser deutlich schärfer dargestellt.

Neue Screenshot-Funktion in Chrome

Außerdem haben die Chrome-Entwickler in die Teilen-Funktion des Desktop-Browsers eine Screenshot-Funktion implementiert. Standardmäßig freigeschaltet scheint sie aber noch nicht zu sein. Wir mussten das neue Feature in den Chrome-Einstellungen zunächst aktivieren (chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots). Anschließend steht die Screenshot-Funktion über das kleine Teilen-Icon in der Adressleiste zur Verfügung. „Screenshot“ anklicken, den gewünschten Bereich im Browser-Fenster auswählen und schon lässt sich der Bildschirminhalt direkt im gerade aktiven Fenster „abfotografieren“ und speichern.

Chrome 98 steht ab sofort für Windows, Mac und Linux zum Download zur Verfügung. Außerdem hat Google bereits die neue mobile Version seines Browsers zur Verfügung stellen können. Sie steht für iOS bereits zum Download bereit und sollte in den kommenden Tagen auch auf allen Android-Geräten installierbar sein.

Und auch für den Browser Firefox ist seit wenigen Tagen ein neues Update verfügbar. Es ist der bereits dritte Patch für Firefox 96, behebt aber nur ein einziges Problem. Mit Firefox 96.0.3 soll es nicht mehr vorkommen, dass der Browser im Rahmen der Suchmaschinen-Telemetrie unerwartete Daten erhielt. Dieser Fehler trat nach Angaben der Browser-Entwickler in 0,0013 Prozent der erhobenen Fälle auf. Weitere Sicherheitslücken schließt dieser neue Browser-Patch dem Vernehmen nach nicht.

Wie aktualisiere ich meinen Browser?

Sowohl beim Chrome- als auch beim Firefox-Browser kannst du die Desktop-Varianten direkt über die Einstellungen aktualisieren. Dafür reicht es aus, die folgenden Schritte zu unternehmen:

Hauptmenü anklicken (zu finden im Browser-Fenster rechts oben in Form von drei vertikal ausgerichteten Punkten)

Über den Menü-Punkt „Hilfe“ auf „Über Google Chrome“ klicken

Download und Installation des neuesten Browser-Updates abwarten

Auf „Neu starten“ klicken

Hauptmenü anklicken (zu finden im Browser-Fenster rechts oben in Form von drei vertikal ausgerichteten Strichen)

Über den Menü-Punkt „Hilfe“ auf „Über Firefox“ klicken

Download und Installation des neuesten Browser-Updates abwarten

Auf „Zum Abschließen des Updates Firefox neu starten“ klicken

Auch der Chrome-Browser von Microsoft wird in Kürze auf Version 98 aktualisiert. Denn im Kern basiert die Software auf der Chrome-Architektur. Microsoft wird in den kommenden Tagen noch einige Anpassungen vornehmen und Edge 98 dann ebenfalls zum Download anbieten. Noch basiert Edge hierzulande auf Version 97.0.1072.76.