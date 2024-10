Bis vor die Haustür: Neuer Service der Bahn startet 2025

Bisher wird die letzte Meile vom Bahnhof nach Hause oftmals zur kostspieligen Taxifahrt. Oder man fährt direkt Auto und verzichtet auf den umweltfreundlichen ÖPNV. Um den Service auf dem Land zu verbessern, experimentiert die Deutsche Bahn mit einem neuen Angebot. Ich konnte mir das Projekt auf der Bahn-Messe InnoTrans in Berlin ansehen, ehe es in wenigen Monaten an den Start geht.

Selbstfahrende Taxis kommen nach Deutschland

In einigen Städten in den USA sind sie bereits Realität: selbstfahrende Taxis. So kannst du dir in San Francisco oder Phoenix per App ein selbstfahrendes Taxi rufen. Bald soll das auch in Deutschland gehen. Realisiert wird das „Projekt Kira“ von der Deutschen Bahn zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Main. Als erste Gebiete wurden Darmstadt sowie die beiden kleineren Orte Langen und Egelsbach im Kreis Offenbach ausgewählt. Aktuell finden in den entsprechenden Gebieten Testfahrten statt. Hierbei soll das Fahrzeug Umgebungs- und Verkehrsdaten erheben und das Gebiet kennenlernen.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um reguläre Elektro-SUVs, die von der israelischen Firma Mobileye mit Technik zum autonomen Fahren Level 4 ausgestattet werden. Die Innenausstattung der Fahrzeuge kommt von Bosch und besteht aus einem großen Bildschirm über der Mittelkonsole, welcher Informationen zur Fahrt anzeigt. Auch gibt dieser einen Einblick, wie das Auto seine Umgebung wahrnimmt. An den Kopfstützen befinden sich kleine Bildschirme für die Passagiere auf der Rückbank.

Das selbstfahrende Kira-Auto auf der InnoTrans in Berlin

Ab Anfang 2025 soll mit den neu beschafften Fahrzeugen ein Testbetrieb starten. Registrierte Testnutzer können die Taxis kostenfrei ausprobieren und ihr Feedback dazu abgeben. Dabei geht es nicht nur vom Bahnhof nach Hause, sondern an jeden beliebigen Ort in den jeweiligen Testgebieten. Dazu gibt es im kompletten Gebiet virtuelle Abhol- und Ziel-Orte, die in der App einsehbar sind. Interessierte Nutzer können sich in Kürze auf der Website des Projekts für den Testbetrieb anmelden. Während des Testbetriebs, der für ein Jahr angesetzt ist, befinden sich extra geschulte Sicherheitsfahrer an Bord. Das Auto fährt jedoch autonom. Die Fahrer sollen nur im Notfall eingreifen.

Selbstfahrende Autos im ÖPNV

Selbstfahrende Autos sollen in Zukunft eine wichtige Rolle im ÖPNV spielen. Zwar können die Fahrzeuge nur maximal 3 Passagiere gleichzeitig transportieren, können aber räumliche und zeitliche Versorgungslücken schließen. Sie sollen also keine Busse ersetzen, sondern diese zu Randzeiten ergänzen oder auch Orte anbinden, die bisher komplett vom ÖPNV abgeschnitten sind.

Beispiele hierfür gibt es in Deutschland unzählige. Etwa in Urlaubsregionen wie der Ostseeküste. Im Sommer fahren hier vielerorts Busse vom Bahnhof bis in die Dörfer am Strand. Im Winter lohnt sich dieses Angebot nicht, und die Anwohner sind auf unflexible Rufbusse angewiesen oder gänzlich vom ÖPNV abgeschnitten.

Das Projekt Kira soll herausfinden, ob selbstfahrende Autos für diese Szenarien eine Lösung darstellen. So will man Nutzerakzeptanzforschung und Verkehrsanalysen durchführen und einen Leitfaden für die Branche erstellen.