Keine technische Spielerei: Dieses neue Gerät rettet tatsächlich Leben

Ein Mann läuft einen Duathlon, fällt plötzlich hin und steht nicht mehr auf – Herzstillstand. Diese Geschichte aus dem Leben wurde im Rahmen der Beurer-Pressekonferenz auf der IFA 2022 in Berlin erzählt. Glücklicherweise waren Helfer in der Nähe, die sich noch an ihre besuchten Erste-Hilfe-Kurse erinnerten und sofort Maßnahmen zur Reanimation eingeleitet haben. Der Läufer überlebte, doch solche Glücksfälle sind alles andere als die Regel. Für zahlreiche Bürger liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs weit in der Vergangenheit. Und selbst dann, wenn du dich noch im Großen und Ganzen an die richtige Durchführung einer Herz-Lungen-Wiederbelebung erinnern solltest, könnte der Schock in einer Unfallsituation jegliches Wissen aus deinem Gedächtnis tilgen. Kein Wunder also, dass laut Informationen der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) weniger als die Hälfte aller Ersthelfer in Deutschland im Notfall die lebensrettenden Handgriffe ausführen. Das neue Beurer LifePad soll Abhilfe schaffen und im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten.

Beurer LifePad: Der Erste-Hilfe-Kurs zum Mitnehmen

Die Anwendung des Beurer LifePad ist überaus simpel. Das Gerät soll auf dem Brustkorb eines Verletzten platziert und der Batteriestreifen entfernt werden. Es ertönt ein Signalton, der die richtige Frequenz für eine Herzdruckmassage vorgibt (100 Schläge pro Minute). Ferner weisen orangefarbene, gelbe und grüne LED-Leuchten darauf hin, ob die richtige Drucktiefe erreicht wurde. Ist das der Fall, erstrahlen die Leuchten in grüner Farbe.

Das Beurer LifePad wurde in Zusammenarbeit mit der Innotas AG, einem Schweizer Medizintechnik-Unternehmen, entwickelt. Ferner kooperiert Beurer mit der deutschen Björn Steiger Stiftung, die sich für eine Verbesserung der Notfallhilfe und des Rettungswesens einsetzt. Kurzum: Bei dem Beurer LifePad handelt es sich nicht um eine technische Spielerei, sondern um ein medizinisches Gerät. Aus ebendiesem Grund gewährt Beurer fünf Jahre Garantie auf das Produkt. Anschließend sollte es jedoch nicht mehr verwendet werden. Denn wie uns ein Vertreter des Unternehmens auf der IFA bestätigte, ist abseits dieses Zeitraums kein 100-prozentiger Verlass mehr auf die versprochenen Funktionen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Reanimationshilfe Beurer LifePad kann ab sofort erworben werden und ist auch ohne Verzögerung lieferbar. Kostenpunkt: rund 50 Euro. Achtung: Der LifePad kann nur bei Personen ab 12 Jahren verwendet werden. Zudem dürfen Ersthelfer den Batteriestreifen nur unmittelbar vor dem Beginn der Wiederbelebungsmaßnahmen entfernen. Andernfalls verfällt einerseits die Garantie, andererseits könnte der Energiespeicher im Notfall erschöpft sein.