Besser als Star Trek: Sci-Fi-Serien-Hit jetzt kostenlos bei Amazon

Sci-Fi-Fans streiten sich schon lange darüber, ob Star Wars oder Star Trek die bessere Zukunftsvision bereithalten. Doch es gibt auch noch eine andere großartige Serie, die sich dem Thema Weltraum und Zukunft widmet. Und während Star Trek: Raumschiff Voyager mit einer IMDb-Wertung von 7,9 / 10 aufwarten kann, schlägt sie diese um einiges. Denn mit einer Wertung von 8,4 / 10 ist sie sogar besser bewertet als die Nachfolgerserie Star Trek: Discovery.

Stargate: SG-1 gratis auf Amazon streamen

Spätestens seit der Nennung von MacGuyver wissen Fans, um welche Sci-Fi-Serie es geht. Denn MacGuyver-Darsteller Richard Dean Anderson spielt auch in Stargate: SG-1 eine Hauptrolle. Als Colonel Jack O´Neill gehört er zur Mission, die das Stargate, ein intergalaktisches Tor zu anderen Planeten, erforschen sollen. Dabei soll das Stargate-Kommando die Technologie des Tors auskundschaften und die Erde vor feindlichen Angriffen beschützen.

Stargate: SG-1 startet schon in den 90er-Jahren und bietet über 200 Folgen, verteilt auf 10 Staffeln. Seit 1997 lief die Serie in direkter Konkurrenz zur Star-Trek-Serie Raumschiff Voyager, die 1995 startete und 2001 ein Ende fand. Stargate: SG-1 konnte sich noch einige Jahre länger am Markt behaupten. Die Serie endete erst 2007. Einer Star Trek Serie muss sich Stargate aber trotz allem geschlagen geben. Ist die IMDb-Wertung der original Star Trek Serie auf gleichem Niveau, kommt Stargate nicht an Star Trek: The next generation heran. Die legendäre Serie mit Patrick Steward als Captain Kirk holt sich nämlich 8,7 / 10 IMDb-Punkten und landet somit vor Stargate: SG-1.

Das Ganze gibt es jetzt gratis bei Amazon zu sehen. Über den kostenlosen und werbefinanzierten Streaming-Dienst Freevee kannst du ab jetzt alle Staffeln und Folgen ohne Zusatzkosten abrufen.

Mit Freevee hat Amazon eine komplett werbefinanzierte Plattform erschaffen, die jedoch dem Grundangebot von Amazon Prime bald ähnlicher wird. Amazon Prime Video bekommt nämlich auch Werbung. Schon im Februar musst du also mit Mehrkosten rechnen, wenn du Prime Video weiterhin werbefrei sehen willst.