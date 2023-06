Benzin und Diesel jetzt 70 Cent teurer: Horror-Preise an vielen Tankstellen

Die Spritpreise haben sich nach einer wilden Achterbahnfahrt im vergangenen Jahr stabilisiert. Der Liter Benzin kostet derzeit rund 1,80 Euro, wer Diesel tankt, kommt vielerorts mit 1,60 Euro weg. Doch an vielen Tankstellen ist der Sprit massiv überteuert. So werden schon mal 70 Cent pro Liter mehr verlangt. „Dafür fehlt mir jedes Verständnis“, sagt der ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. „Das ist einfach nur dreist!“

Spritpreis-Explosion: Benzin 2,50 Euro, Diesel auf über 2 Euro

Wer tanken muss, schaut in der Regel Ausschau nach der günstigsten Tankstelle. Doch es gibt Situationen, in denen das nicht so einfach ist. Etwa dann, wenn man mit dem Auto viel hundert oder tausend Kilometer in den Urlaub fährt – hauptsächlich über die Autobahn. Wenn sich die Tanknadel dann dem „E“ nähert und weiß man: gleich muss man an die Tankstelle. Und dass Benzin und Diesel auf Autobahntankstellen teurer sind als in der Stadt, wissen viele. Doch was der ADAC jetzt in einer Stichprobe herausgefunden hat, ist der Wahnsinn.

Der Automobilclub hat die Preise für Benzin und Diesel von 40 Autobahntankstellen mit denen der jeweils nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn verglichen. Der Preisunterschied ist enorm. An einer Autobahntankstelle war der Liter Super E10 fast 70 Cent teurer. Auch für einen Liter Diesel müssen Autofahrer an dieser Tankstelle gut 55 Cent mehr bezahlen. Im Schnitt waren es zum Zeitpunkt der Stichprobe des ADAC knapp 42 Cent bei Benzin und 36 Cent bei Diesel mehr als im Umland.

So werden Autofahrer abgezockt

Wer beim Tanken Geld sparen möchte, sollte die Tanknadel auf der Autobahn im Auge behalten und rechtzeitig abfahren. Bereits auf einem Autohof sind nicht nur die Preise für Benzin und Diesel niedriger als auf der Autobahn, auch ein Snack oder der Kaffee sind günstiger. Nach Berechnungen des ADAC bezahlt man abseits der Autobahn im Schnitt gut 20 Euro weniger für eine 50-Liter-Tankfüllung Superbenzin. Bei Diesel liegt die Ersparnis bei rund 18 Euro.

Übrigens: Nicht nur beim Sprit werden Autofahrer auf der Autobahn abgezockt. Auch diese Taktik ist dem Automobilclub von Deutschland (AvD) ein Dorn im Auge.