Bekommt Windows 11 eine neue Oberfläche? Erste Fotos aufgetaucht

Mit Windows 8 hat Microsoft versucht, das System für die Nutzung auf Tablets zu optimieren. Desktop- und Notebook-User waren jedoch wenig angetan und das System wurde ein Flop. In Windows 10 und 11 fokussiert sich Microsoft wieder mehr auf den klassischen PC-Nutzer. Doch gibt es weiterhin einen Tablet-Modus mit leicht optimierter Oberfläche. Seit vergangenem Jahr experimentiert man bei Microsoft jedoch intern an einer komplett neuen Oberfläche für eine ebenfalls noch junge Gerätegattung.

Handhelds liegen im Trend

Der neue Modus wird als „Windows Handheld Mode“ bezeichnet und zielt auf eine noch relativ junge Geräte-Art ab. Handheld-Konsolen mit leistungsstarker PC-Ausstattung liegen im Trend und verkaufen sich im Moment super.

Für den Durchbruch hat im vergangenen Jahr das Steam Deck gesorgt. Trotz teils extrem langen Lieferzeiten konnte Hersteller Valve im vergangenen Jahr über eine Million der portablen Konsolen absetzen. Dieses Jahr rechnet man mit über drei Millionen verkaufen Einheiten.

Bekommt Windows 11 einen Handheld-Mode?

Der Erfolg des Steam Deck hat dafür gesorgt, dass viele Spiele extra für den kleinen Bildschirm und die Bedienung per Controller angepasst wurden. Vor wenigen Tagen hat der erste, klassische PC-Hersteller Asus seine erste Handheld-Konsole angekündigt, die mit Windows 11 auf den Markt kommen soll.

Neue Oberfläche für Windows 11

Der Erfolg der Handheld-Konsolen ist auch an den Mitarbeitern von Microsoft nicht unbemerkt vorbeigegangen. So haben diese auf einem internen Hackathon, also einer Veranstaltung, bei der Mitarbeiter Ideen außerhalb ihrer eigentlichen Aufgaben nachgehen können, eine neue Oberfläche erdacht. In einem kurzen Video stellen die Entwickler das Projekt vor.

Highlights der neuen Oberfläche sind ein neuer Desktop, auf dem sich Spiele und Stores wie die Xbox-App oder Steam mit nur einem Klick starten lassen. Doch soll es nicht nur eine neue Optik geben. So sollen etwa beim ersten Start alle benötigten Treiber automatisch geladen werden. Dafür müsste Microsoft eng mit den Hardware-Herstellern wie Valve oder Asus zusammenarbeiten. Auch zeigt das Video weitere Optimierungen, wie beispielsweise eine verbesserte Bildschirm-Tastatur, eine systemweite Unterstützung von Controllern und ein an die kleineren Bildschirme angepasstes Interface.

Ob und wann die neue Oberfläche in der finalen Version von Windows landet, ist noch nicht abzusehen. Aufgrund der steigenden Beliebtheit der Handheld-Konsolen wäre eine Integration jedoch naheliegend. Insbesondere da Microsoft seine eigenen Xbox-Dienste auf diesen Geräten so stärker in den Vordergrund stellen könnte.