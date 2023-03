Top 10: Diese PC-Spiele sind unterwegs am beliebtesten

Das Steam Deck erfreut sich großer Beliebtheit. So war die mobile Konsole im vergangenen Jahr nur mit monatelanger Wartezeit erhältlich. Mittlerweile ist ein Jahr seit dem Marktstart vergangen. Zeit, sich einmal anzusehen, welche Spiele auf der mobilen Konsole bisher am besten ankommen.

Steam Deck: Das sind die beliebtesten Spiele

Ohne weitere Umschweife hier die Top 10 der meistgespielten Games auf dem Steam Deck:

Hogwarts Legacy (Open World Abenteuer) Vampire Survivors (2D Pixelart) The Witcher 3: Wild Hunt (Open World Rollenspiel) Elden Ring (Open World Rollenspiel) Hades (Indie Actiongame) Persona 5 Royal (Rundenbasiertes Anime-Kampfspiel) Cyberpunk 2077 (Open World Rollenspiel) Red Dead Redemption 2 (Open World Abenteuer) Marvel’s Spider-Man Remastered (Open World Abenteuer) Cult of the Lamb (Indie Roguelike)

Die Liste stützt sich nicht auf die Anzahl der Verkäufe. Denn im Gegensatz zu anderen Konsolen, lassen sich auf dem Steam Deck klassische PC-Spiele, etwa von Steam oder anderen Plattformen, zocken. Daher können Spieler bereits gekaufte Spiele auf dem Steam Deck weiterzocken und häufig sogar ihre Spielstände mitnehmen. Daher hat sich Steam im Rahmen der Statistik auf die höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler verlassen.

Nicht-optimierte Spiele in der Bestenliste

Auch wenn sich auf dem Steam Deck alle Spiele von Steam installieren lassen, funktioniert nicht jedes Spiel gleich gut. Manche sind nicht für die Bedienung mittels Controller oder Touchpad ausgelegt, während andere nicht mit dem Linux-System klarkommen. Daher hat Steam eine Verifizierung eingeführt, an welcher Spieler schon vor dem Kauf oder dem Herunterladen erkennen können, ob das Spiel einwandfrei funktionieren wird.

Spannend jedoch: mit Red Dead Redemption 2 hat es auch ein Spiel in die Top 10 geschafft, welches nicht für das Steam Deck optimiert ist. In den Top 100 der beliebtesten Spiele finden sich sogar eine Vielzahl an nicht optimierten Titeln. Das zeigt, dass auch ohne Optimierung, viele Spiele ohne Probleme auf der Konsole funktionieren.

Auch ich zocke – wie in unserem Steam Deck Test berichtet – häufig Spiele, die nicht extra für die Konsole angepasst wurden. Andere haben hingegen in den vergangenen Monaten ein Update erhalten, oder ein solches befindet sich in Vorbereitung.

Ein baldiger Nachfolger des Steam Deck ist nicht in Sicht und aktuell gibt es die portable Konsole erstmals reduziert zu kaufen.