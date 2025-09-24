Manchmal bereut man es nach einiger Zeit, dass man sich für die kleinere Speichervariante beim Notebook- oder Handykauf entschieden hat, insbesondere wenn das Smartphone keinen microSD-Slot mehr hat. Plötzlich muss man gut haushalten mit seinem Speicherplatz, Dateien löschen oder auf einen Cloud-Dienst mit hohen Abogebühren ausweichen. Es gibt aber auch noch eine andere Lösung. Und zwar diese PSSD mit integriertem Lüfter – das ist eine Neuheit, die es so bisher noch nie gab. Was das ist und was das Gerät genau kann, erfährst du hier.

Für Laptop, Smartphone und Co. – dafür kannst du die Sharge Disk Pro nutzen

PSSD ist die Abkürzung für Portable Solid State Drive – also eine externe und kompakte SSD-Festplatte, die sich mit dem Laptop oder Smartphone verbinden lässt. Soweit erst mal nichts großartig Besonderes. Wir möchten dir hier aber die kreditkartengroße Sharge Disk Pro vorstellen, die Hub, Dockingstation und Speichererweiterung in nur einem Gerät vereint. So etwas hat bisher in der Form bis jetzt nicht existiert. Anstatt im Rucksack einen Adapter für HDMI- und USB-Anschlüsse, eine externe Festplatte und zahllose Kabel herumfliegen zu haben, hast du mit der Sharge Disk Pro alles in nur einem Gerät zur Hand. Und da hier gleich ein Lüfter integriert ist, sind schnelle Datenübertragungen ohne Überhitzung mit bis zu 10 Gbps möglich.

Sie lässt sich einerseits mit deinem Laptop verbinden, um etwa große 4K-Videos ohne Speicherprobleme oder langsame Übertragung zu schneiden oder Backups zu machen. Vier Anschlüsse für Monitor, Tastatur und Co. sind ebenfalls gleich vorhanden. Dadurch bleibt der Schreibtisch schön aufgeräumt, da du nicht mehr mehrere Geräte und Adapter benötigst.

Klein, aber mit vielen Funktionen und mächtig Speicherplatz

Andererseits kannst du die Sharge Disk Pro aber auch nutzen, um zum Beispiel mit deinem Smartphone hochauflösende Filme ohne Speicherprobleme zu drehen. Am iPhone hält das kleine Gerät per Magsafe an der Rückseite, während du es per Kabel mit dem Handy verbindest. Und schon hast du massenweise Speicherplatz für hochauflösende Videos zur Verfügung. Ein klarer Vorteil im Vergleich zu einem Cloud-Dienst: Du bist nicht auf eine gute Internetverbindung angewiesen. Stattdessen kannst du selbst in abgelegenen Regionen oder im Urlaub schnell und einfach deine aufgenommenen Videos auf der Sharge Disk Pro sichern und den Speicherplatz deines Handys wieder freiräumen.

Jetzt bei Kickstarter unterstützen!

Die Sharge Disk Pro kannst du dir über Kickstarter mit wahlweise 1, 2 oder 4 TB sichern. Das heißt, du kannst das Crowdfunding-Projekt zunächst unterstützen und so dafür sorgen, dass die Sharge Disk Pro ihren Weg in die (virtuellen) Verkaufsregale findet. Die Preise für dieses einzigartige Gadget sehen wie folgt aus:

1 TB $199 USD

2 TB $299 USD

4 TB $469 USD

→ Zur Kickstarter-Kampagne

