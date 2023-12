Top 5 Marken: Mit diesen Autos hast du den Jackpot geknackt

Stell dir vor, du hättest dir vor einigen Jahren einen alten Porsche 911 oder ein älteres Modell von Mercedes-Benz gekauft. Diese Autos würden heutzutage nicht nur als Oldtimer zählen, sondern wären auch viel wert. Doch wie sieht es mit neueren Fahrzeugen aus? Der Gebrauchtwagenmarkt boomte besonders nach der Corona-Pandemie und tut dies auch noch immer. Doch welche Autos haben den besten Wiederverkaufswert?

Modelle: Das sind die Top 5 Autos

Das Fachmagazin iSeeCars hat in einem Bericht Gebrauchtwagen in den USA mit dem besten Wiederverkaufswert veröffentlicht. Für die Statistik haben sie rund 1,1 Millionen Autos analysiert, die zwischen November 2022 und Oktober 2023 verkauft wurden. Zudem durften die Pkw nur von 2018 bis zum Modelljahr 2022 produziert werden.

Den ersten Platz belegt das wohl bekannteste Modell aus Zuffenhausen, es ist der Porsche 911. Insgesamt verliert das Sportcoupé nach fünf Jahren neun Prozent seines ursprünglichen Kaufpreises. 2018 kostet das Basismodell in den USA etwa 90.000 US-Dollar. Hierzulande lag der Grundpreis bei 106.352 Euro. Jetzt sind die meisten Porsche-911-Einsteigermodelle etwas über 100.000 Euro wert. Auch den zweiten Platz belegt ein Porsche, genauer gesagt wird dieser vom Porsche Cayman belegt. Nach fünf Jahren hat dieser 18 Prozent an Wert verloren. In Amerika hatte der Cayman damals einen Startpreis von 55.300 Dollar und in Deutschland betrug dieser fast 53.000 Euro. Abhängig von der Ausstattung kannst du ihn gebraucht für rund 56.000 Euro kaufen.

Platz drei belegt Toyota mit seinem Pick-up-Modell namens Tacoma. Der Pick-up-Truck hatte in den USA einen Basispreis von 26.230 Dollar und hierzulande waren es etwa 30.000 Euro. Heutzutage wird er in Deutschland gebraucht für rund 41.000 Euro angeboten. Auf Platz vier ist der Jeep Wrangler. Denn dieser hat nach fünf Jahren einen Wertverlust von 21 Prozent. Im Jahr 2018 kostete er circa 34.000 Dollar in den USA und 46.000 Euro in Deutschland. Jetzt kannst du dir das Auto aus dem Baujahr 2018 gebraucht für ungefähr 40.000 Euro kaufen. Das fünfte wertstabile Auto ist ein Honda Civic. Innerhalb von fünf Jahren hat er 22 Prozent seines Kaufpreises verloren. Zum damaligen Zeitpunkt hatte er auf dem US-amerikanischen Markt einen Startpreis von 20.740 Dollar und rund 18.000 Euro in Deutschland. Jetzt wird er für etwas über 15.000 Euro angeboten.

Die Startpreise der jeweiligen Autos in den USA und Deutschland unterscheiden sich nicht bei jedem Modell großartig. Jedoch kann das auf dem Gebrauchtwagenmarkt anders aussehen. Denn dort sieht man, dass die Außen- und Innenausstattung sowie der Antrieb eine entscheidende Rolle spielen.