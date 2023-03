Autofahrer stehen 3 Tage im Stau: Diese 7 Städte in Deutschland sind die Hölle

Wer in Deutschland Auto fährt, kennt es: Stau. Ob auf der Autobahn, in der Innenstadt oder auch schon mal auf der Landstraße: Vielerorts sind die Straßen gar nicht für derart viele Fahrzeuge ausgelegt, wie es derzeit gibt. Die Folge: Man steht oft im Stau und erreicht das Ziel zu spät, wenn man ohnehin schon verspätet losfährt. Das führt nicht nur zu deutlich mehr Aggressionen im Straßenverkehr. Man verliert auch unheimlich viel Zeit. In einer Stadt steht man mehr als drei Tage im Jahr im Stau!

Stau: Das ist die Hauptstadt Deutschlands

Deutsche Autofahrer verloren im Jahr 2022 insgesamt mehr als 325 Millionen Stunden im Stau. Das geht aus der Studie „Global Traffic Scorecard“ Navigations-Anbieter Inrix hervor. Umgerechnet entspreche das einem Betrag von 3,9 Milliarden Euro an verlorener Zeit. Im Durchschnitt stand jeder deutsche Autofahrer vergangenes Jahr also 40 Stunden im Stau. Vor allem Autofahrer in München stehen oft, statt zu fahren. Insgesamt stand man hier 74 Stunden im Stau – also über drei Tage des Jahres.

→ Verrückt: Niemand weiß, wie schnell man hier fahren darf

Aber auch in Berlin ist Autofahren kein Vergnügen. Berliner, und alle, die in Berlin Auto fahren, müssen 71 Stunden im Stau stehen, um ans Ziel zu kommen. Auf Platz 3 folgt Hamburg (56 Stunden) gefolgt von Potsdam (55 Stunden) und Darmstadt auf Platz 5 der Stau-Statistik, mit 47 Stunden. Aber auch in Leipzig (46 Stunden) und Freiburg (43 Stunden) stehen Autofahrer mehr als zwei Tage im Jahr im Stau.

So langsam geht es voran

Dass man in München und Co. ständig im Stau steht, ist eine Sache. Dass man in den Top 7 Stau-Städten auch noch besonders langsam voran kommt, ist ein weiteres Problem. Wie die Inrix-Studie zeigt, fahren Autofahrer in München auf der letzten Meile im Schnitt nur mit knapp 18 km/h. Da ist so mancher Fahrradfahrer schneller. Aber auch in den anderen sechs der Top 7 fährt man nicht schneller als 25 km/h.

Überraschend: Köln, die Metropole am Rhein, landet nicht einmal in der Top 10. Hier stehen Autofahrer „nur“ 38 Stunden im Jahr im Stau. Dafür verantwortlich ist vor allem das Köln-Heumarer Dreieck. Jedem Kölner graut es, wenn er oder sie da durch muss. Am wenigsten los auf den Straßen ist in Ludwigsfelde, Neuwied und Koblenz. Hier steht man lediglich 4, 8 und 13 Stunden statt zu fahren.