Astra: HD+ senkt die Preise für Satelliten-TV-Option

HD+ kostet monatlich 6 Euro. Der übliche Weg, die 25 privaten HD-Sender zu entschlüsseln, ist inzwischen eine App auf dem Smart-TV. Diese HD+-App nutzt das Satelliten-TV-Signal und empfängt per Internet lediglich die Freischalt-Information. Dank Internet kannst du aber auch wie bei Streaming-Anbietern Pause, Neustart und Mediatheken nutzen und du bekommst eine Information, wenn RTL oder ProSiebenSat1 eine Sendung in UHD ausstrahlen. Dann kannst du umschalten und ein noch besseres Bild nutzen. Doch das alles funktioniert nur auf einem Fernseher.

HD+ Multiscreen jetzt für 3 Euro

Um die Inhalte wie bei einem Streaming-Dienst auch auf dem Handy nutzen zu können, brauchtest du bislang HD+ ToGo. Diese Option hat man nun umbenannt in HD+ MultiScreen, ihr mehr Funktionen gegeben und sie im Preis gesenkt. Statt 5 Euro zahlst du jetzt nur noch 3 Euro monatlich und kannst das Signal auch auf weiteren TV-Geräten nutzen. Hier ist die Auswahl allerdings eingeschränkt.

Mit HD+ MultiScreen kannst du auf bis zu drei Geräten gleichzeitig fernsehen: einen Fernseher über dein HD+-Abo und zwei weitere Geräte über Multiscreen. Als Beispiele nennt der Anbieter das TV-Gerät im Wohnzimmer sowie auf Handy, Tablet oder – mittels Apple Airplay oder Google Chromecast – auf dem Zweit- und Drittfernseher. Mit den Anmeldedaten zu MultiScreen kannst du dich auch direkt auf einem TV-Gerät mit HD+ IP anmelden und dort einen der drei Streams nutzen. Das allerdings geht nur auf Fernsehern von Samsung oder Panasonic-Modellen ab 2021.

Mit HD+ MultiScreen kannst du in Kürze auch eine Sendung von vorn zu beginnen, wenn sie bereits läuft, die Pause-Funktion (in Kürze verfügbar) nutzen oder den elektronischen Programmführer (EPG) nutzen. Auch die Nutzung unterwegs im EU-Ausland ist möglich. Das Update mit den neuen Funktionen soll Ende Juni kommen. Voraussetzung für die Buchung von MultiScreen ist der HD+ Service. Mit der Multiscreen-Option zahlst du dann 9 Euro und bekommst per Satellit und Internet jene Funktionen, die du sonst nur über Streaming-Dienste bekommst.