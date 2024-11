Der MDR und das ZDF beenden die DVB-T2 HD-Ausstrahlung an den vier Senderstandorten Brocken, Inselsberg, Löbau und Wittenberg. Das gab der MDR als regionale Sendeanstalt jetzt bekannt. Schon am 14. Januar 2025 ist Schluss und die TV-Sender der öffentlich-rechtlichen Sender werden nicht mehr per Antenne zu empfangen sein.

ARD & ZDF schalten Programme ab

Betroffen sind folgende öffentlich-rechtliche Programme: Das Erste HD, MDR SACHSEN HD, MDR SACHSEN-ANHALT HD, MDR THÜRINGEN HD, tagesschau24 HD, rbb Brandenburg HD, NDR FS NDS HD, SWR BW HD, ONE HD, ARTE HD, phoenix HD, BR Fernsehen Nord HD, hr-fernsehen HD, WDR HD Köln, ARD-alpha HD (Internet), SWR BW HD (Internet), ZDF HD, 3sat HD, KiKA HD, ZDFneo HD und ZDFinfo HD. Einige dieser Programme müssen ARD & ZDF wohl ohnehin einstellen. Die Verbreitung der Programme von ARD, ZDF und den privaten Anbietern (freenet TV) über die verbleibenden zehn DVB-T2 HD-Senderstandorte in den Ballungsräumen wird unverändert fortgeführt.

Zu den Gründen heißt es, DVB-T2 HD werde in Mitteldeutschland durchschnittlich nur noch von drei Prozent der TV-Haushalte genutzt. In Regionen ohne freenet TV-Empfang sei von einer noch geringeren Nutzung auszugehen. Denn hier lassen sich die Privatsender nicht empfangen. Deshalb haben sowohl der MDR als auch das ZDF unabhängig voneinander entschieden, die DVB-T2 HD-Verbreitung „an diesen vier kostenintensiven und reichweitenschwachen Senderstandorten“ einzustellen. „Hierdurch werden Verbreitungskosten im Sinne eines wirtschaftlichen und sparsamen Umgangs mit den Rundfunkbeiträgen gesenkt“, heißt es vom MDR. Auch beim UKW-Radio plant der MDR Abschaltungen.

Bist du in den betroffenen Regionen von der Abschaltung betroffen, musst du dich um deinen TV-Empfang kümmern. Sonst bleibt ab 15. Januar dein Fernseher schwarz. Als Alternative kommt eine Satelliten-Anlage in Betracht. Alternativ kannst du auch einen Internetanschluss nutzen und deinen bestehenden Fernseher beispielsweise mit einem TV-Stick von MagentaTV oder HD+ aufwerten.

Zudem stehen die Programme auch als Livestreams in den Mediatheken von ARD und ZDF zur Verfügung. Mit modernen SmartTV-Fernsehern kannst du diese auch direkt auf dem Fernseher abspielen.