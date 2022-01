Apple sorgt für Klarheit: Keine weiteren Updates für altes iOS

In der vergangenen Woche berichteten wir bereits darüber, dass Apple offenbar die Unterstützung des alten iOS 14 eingestellt hatte. Seit der Vorstellung des Updates auf iOS 14.8.1 im vergangenen Herbst gab es keine Neuheiten. Gegenüber Ars Technica sagte das Unternehmen, dass es sich dabei um keinen Fehler handelt. Wenn du also in Zukunft sicherheitsrelevante Updates für dein iPhone erhalten möchtest, musst du iOS 15 installieren.

Wie der iPhone-Hersteller sagte, sei die Option für Sicherheitsupdates für iOS 14 von Beginn an nur ein temporäres Angebot gewesen. Dies sollte den Nutzern während der ersten Monate dabei helfen, aufgrund etwaiger Probleme mit iOS 15 das Update auszusetzen.

Apple nannte dieses Feature explizit auf der eigenen Webseite zu den Neuheiten in iOS 15. Zum aktuellen Zeitpunkt ist dieser Punkt weiterhin vorhanden:

Mit diesem Hinweis erklärt Apple das damals neue Feature in iOS 15.

Apple verweist gleichzeitig auf ein Support-Dokument, in dem auf die zeitlich befristeten Updates für iOS 14 hingewiesen wird. Hier schreibt das Unternehmen, dass wichtige Sicherheitsupdates „für einen gewissen Zeitraum“ verfügbar sein werden. Apple hat die deutschsprachige Variante des Dokuments zuletzt im Oktober aktualisiert.

Da iOS 15 dieselben Geräte unterstützt wie iOS 14 wird Apple wohl keine weiteren Updates für das alte Betriebssystem veröffentlichen. In der Vergangenheit stellte das Unternehmen den Nutzern von Geräten mit iOS 12 beispielsweise noch diverse Updates zur Verfügung – obwohl iOS 13 und iOS 14 bereits verfügbar waren. Auch hier ist aber mittlerweile das Ende angelangt: Das letzte Update für iOS 12 erschien im September 2021.

Der Wegfall der Sicherheitsupdates für iOS 14 bedeutet, dass du in naher Zukunft – falls noch nicht geschehen – iOS 15 installieren solltest. Derzeit ist iOS 15.2.1 aktuell. Eine bekannte Sicherheitslücke in dieser Version lässt jedoch vermuten, dass hier schon in naher Zukunft ein weiteres Update erscheinen wird. Beta-Tester können bereits iOS 15.3 ausprobieren.

Es ist bislang noch nicht bekannt, wie Apple mit dem Update auf iOS 16 umgehen wird. Gerüchten zufolge sollen diverse iPhones und iPads mit dem kommenden Update nicht länger kompatibel sein. Offizielle Details werden wir wohl erst im Rahmen von Apples Entwicklerkonferenz WWDC erfahren, die üblicherweise im Juni stattfindet.