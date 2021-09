iOS 15: Die neuen Features für dein iPhone und wann das Update kommt

Mit iOS 15 stattet Apple nicht nur einzelne Apps mit neuen und überarbeiteten Funktionen aus, sondern bietet viele neue Features die App-übergreifend im kompletten System zum Einsatz kommen. Besonderen Wert hat Apple in diesem Jahr auch auf die Benachrichtigungen gelegt und hier einige Verbesserungen vorgestellt. Wir zeigen dir alle Neuerungen im Überblick.

Wann kommt iOS 15?

Einen genauen Termin, wann du iOS 15 auf deinem iPhone installieren kannst, hatte Apple zur Vorstellung von iOS 15 nicht verraten. Man sprach lediglich von „diesem Herbst“. Nach dem Apple Event mit den Vorstellungen zum neuen iPhone 13 und dem neuen iPad mini, verkündet Apple nun auch den Update-Termin. Und der folgt schon in wenigen Tagen. Am 20. September ist es so weit und alle iPhone-Nutzer werden die neue Software auf ihrem Smartphone angeboten bekommen.

iOS 15 steht dabei auf allen iPhones zur Verfügung, auf denen auch iOS 14 läuft. Das 6 Jahre alte iPhone 6S und iPhone SE (1. Gen) werden also weiterhin unterstützt.

FaceTime in iOS 15 auch für Android-Nutzer

FaceTime ist für viele iPhone-Nutzer die bevorzugte App für Audio- und Videoanrufe mit Freunden oder der Familie. Mit iOS 15 wurde der Dienst um zahlreiche Features erweitert. Erstmals kannst du wie bei Zoom oder Skype Einladungslinks erstellen und an andere Teilnehmer senden. So lassen sich Anrufe besser im Voraus planen. Diese Links funktionieren hierbei nicht nur auf anderen iPhones und Apple-Geräten, sondern auch unter Android oder Windows.

Apples Spatial Audio erlaubt ein dreidimensionales Klangerlebnis. Mit iOS 15 bringt man dieses Feature auch in FaceTime. Features wie eine Reduzierung von Hintergrundgeräuschen, ein Porträt-Modus für die Kamera mit unscharfem Hintergrund und eine neue Rasteransicht mehrere Teilnehmer sollen den Dienst weiter verbessern.

Mit dem neuen Feature „SharePlay“ kannst du Audio- und Videoinhalte über FaceTime mit deinen Freunden zusammen live konsumieren. Musik aus Apple Music oder eine Serie aus Apple TV kann mit einem Klick in einem FaceTime-Anruf abgespielt werden. Dabei beschränkt Apple diese Funktion nicht auf die eigenen Dienste. Zum Start können auch Disney Plus, Tiktok und Twitch gemeinsam genutzt werden. Doch auch anderen Anbietern steht es frei, diese Funktion in ihre App zu integrieren.

Mit iOS 15 sorgt Apple für eine stärkere Integration von iMessage in andere Apps wie Fotos, Apple Music oder Apple News. Geteilte Fotos in einer iMessage-Gruppe werden so automatisch in der Fotogalerie gespeichert. Mithilfe von künstlicher Intelligenz soll das iPhone hierbei selbstständig zwischen sinnvollen Fotos und Screenshots oder Memes unterscheiden können. Geteilte Musik oder Shows werden in der Apple Music oder Apple TV App auf einer neuen Seite gesammelt. Dasselbe gilt auch für News, jedoch ist die dafür benötigte Apple-News-App hierzulande nicht verfügbar.

iOS 15 verbessert die Push-Benachrichtigungen

Über den Tag bekommen wir unzählige Benachrichtigungen auf unsere Smartphones. Mit iOS 15 fasst dein iPhone diese Benachrichtigungen übersichtlicher zusammen und hebt wichtige Nachrichten hervor. Außerdem hat Apple den Nicht-Stören-Modus mit neuen Features versehen und smarter gemacht.

Mit Fokus-Gruppen kannst du die Benachrichtigungen von manchen Apps stumm schalten und von anderen erlauben. Hierfür stehen dir mehrere automatisch erstellte Vorlagen wie „Arbeit“ oder „Familienzeit“ zur Verfügung. Welche Apps und Personen dich erreichen dürfen, kannst du hierbei selbst auswählen. Zum Start bekommst du passende Vorschläge geliefert. Auf Wunsch kann man auch eigene Fokus-Gruppen erstellen.

Die neuen Fokus-Gruppen sorgen für weniger Unterbrechungen im Alltag

Diese Fokus-Gruppen lassen sich Zeitgesteuert, je nach Ort oder manuell aktivieren. Sie schalten nicht nur ausgewählte Benachrichtigungen stumm, sondern können auch nicht benötigte oder ablenkende Homescreens verbergen. Dabei kannst du die Einstellungen über alle Apple-Geräte hinweg, egal ob iPhone, Mac oder iPad, übernehmen.

Siri erkennt Text und Objekte

Mit iOS 15 führt Apple eine systemweite Text- und Bilderkennung auf dem iPhone ein. Text in der Kamera-App oder auf Fotos und Screenshots wird hierbei automatisch erkannt und kann wie digitaler Text durch langes antippen kopiert werden.

Texterkennung in iOS 15

Doch beschränkt sich diese neue Funktion nicht nur auf Text. Durch langes Tippen auf ein Foto einer Blume kannst du beispielsweise die Pflanzenart bestimmen oder bei einem Hund die Rasse herausfinden. Diese Bilderkennung läuft dabei laut Apple auf deinem eigenen Gerät ab. Durch die neue Bilderkennung verbessert Apple auch die Suche in iOS 15. So kannst du nach Foto-Motiven oder Orten suchen.

In dem „Für dich“ Tab in der Foto-App erstellt dein iPhone regelmäßig Rückblicke vergangener Ereignisse. In iOS 15 können diese Ereignisse automatisch mit passender Musik von Apple Music hinterlegt und live zum Beat der Musik angepasst werden.

Ausweis und Führerschein im iPhone speichern? Nicht in Deutschland

Auch für die Wallet App hält iOS spannende Neuerungen bereit. Doch leider lassen sich nicht alle davon hierzulande nutzen. So können US-Bürger von ausgewählten Bundesstaaten ihren Personalausweis und Führerschein in der Wallet-App hinterlegen. Hierzulande arbeitet Samsung zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an einer ähnlichen Funktion. Wann Apple die Funktion auch in andere Länder bringt, ist nicht bekannt.

Auch hierzulande nutzbar sind jedoch die virtuellen Schlüssel. So können viele Smart-Home Schlüsselsysteme ihre digitalen Schlüssel nun in der Wallet-App hinterlegen. Dies funktioniert auch mit Zimmerkarten von Hotels. Die Hyatt-Gruppe will diese Funktion als eine der ersten Hotelketten noch in diesem Jahr anbieten.

Wetter und Maps werden schöner und informativer

Mit dem Kauf der populären Wetter-App „Dark Sky“ hat Apple vor rund einem Jahr Schlagzeilen gemacht. Nun integriert man viele der Funktionen in die eigene Wetter-App und wertet diese mit neuen, deutlich variableren Hintergrundanimationen auf. Neben einer neuen Optik erwarten dich in der iOS 15 Wetter-App zahlreiche Grafiken zu Wind, Regen, Luftqualität und vielem mehr. Auch die Wetter-Karten von Dark Sky haben es in die Apple-App geschafft.

Viele neue Features und ein neues Design verstecken sich auch in der Apple Maps App unter iOS 15. Auf die meisten davon müssen wir in Deutschland jedoch aktuell noch verzichten. So hat Apple die eigene Karte-App in ausgewählten Regionen mit deutlich mehr Details versehen und zahlreiche 3D-Gebäude animiert. Außerdem werden Brücken und Berge nun in 3D dargestellt, um Höhen besser sichtbar zu machen. Für Fußgänger steht eine neue AR-Navigation zur Verfügung, die wir bereits aus Google Maps kennen.

Apple Maps mit einer neuen 3D-Ansicht

Neben den großen Ankündigungen verstecken sich jede Menge kleinerer Änderungen in Apples neuem iPhone-Betriebssystem. So bekommt Safari eine neue Tab-Übersicht und Tab-Gruppen, die du zudem mit dem Mac oder iPad teilen kannst. Im Laufe der kommenden Wochen werden wir weitere neue Funktionen in den Beta-Versionen entdecken.

Viele neue Funktionen auch für iPad, Mac, Apple Watch und mehr

Auf der WWDC hat Apple nicht nur iOS 15 vorgestellt, sondern auch jede Menge neue Features für alle anderen Apple-Systeme angekündigt. So bekommt das iPad verschieden iPhone-Features von vergangenem Jahr nachgerüstet. Dazu zählen unter anderem die Widgets und die App-Bibliothek. Außerdem wurde das Multitasking deutlich aufgebohrt und die Gestensteuerung vereinfacht. Auch macOS 12 Monterey gab es auf der WWDC zu sehen, mitsamt vieler neuer Funktionen für deinen Mac.