Apple setzt auf Wachstum: Beliebte Hardware soll größer werden

Apples iPad- und MacBook-Palette soll in den kommenden Monaten Nachwuchs bekommen. Wenn dir das aktuelle Angebot also nicht ausreicht, darfst du dich möglicherweise schon bald über Erweiterungen freuen. Während der iPhone-Hersteller das Angebot des iPad Pro nach oben ausweiten will, geht es beim MacBook angeblich in beide Richtungen – ein größeres und ein kleineres Modell.

iPad Pro: Expansion nach oben geplant

Seit einigen Jahren hat Apple ein Tablet mit 12,9-Zoll-Display im Angebot. Das iPad Pro ist damit seitdem das größte Modell des Unternehmens aus Kalifornien. Nun plant man jedoch eine Erweiterung.

Wie der in der Regel gut informierte Display-Analyst Ross Young auf Twitter mitteilt, plant das Unternehmen ein iPad Pro mit 14,1-Zoll-Bildschirm. Es soll – wie schon das aktuelle Top-Modell – sowohl über ProMotion als auch mini-LED-Technik verfügen. 120 Hertz mit HDR wären damit also wieder mit an Bord.

Young konnte von seinen Quellen in der Lieferkette aber bislang kein konkretes Datum in Erfahrung bringen. Er vermutet derzeit eine Vorstellung Anfang 2023. Die aktuellen iPad Pro-Modelle sollen weiterhin verfügbar sein. Die 11- und 12,9-Zoll-Varianten sollen jedoch im Jahr 2024 mit OLED-Display ausgestattet werden.

Der Analyst hatte in der Vergangenheit bereits unter anderem das 8,3-Zoll-iPad mini und 13,6-Zoll-MacBook Air korrekt vorhergesagt. Gleiches gilt für die ProMotion-Fähigkeiten im MacBook Pro und iPhone 13 Pro.

MacBook: Spielraum nach oben und nach unten

Während das iPad Pro größer werden soll, plant Apple laut aktuellen Gerüchten ein größeres und kleineres MacBook. Der aktuelle Bericht kommt vom Bloomberg-Reporter Mark Gurman.

Laut Gurman arbeitet Apple an einem 15-Zoll-Modell des MacBook Air. Grundlage soll hier die jüngst vorgestellte M2-Variante sein. Ursprünglich habe Apple geplant, diese Version zeitgleich mit diesem Modell vorzustellen. Dieser Plan wurde jedoch verworfen, da man sich auf das nun gezeigte 13,6-Zoll-MacBook Air konzentrieren wollte. Nun soll es im Jahr 2023 erscheinen.

Fans des altbekannten 12-Zoll-MacBook dürfen sich laut Gurman auf eine Neuinterpretation mit Apples eigenen Prozessoren freuen. Es sei derzeit noch unklar, ob es sich eher um ein MacBook Air oder MacBook Pro handelt. Bis zur Vorstellung müssen wir uns jedoch etwas länger gedulden: Der Bloomberg-Reporter geht von einer Präsentation Ende 2023 oder Anfang 2024 aus.

Apples MacBook Pro im 14- und 16-Zoll-Format

Frischzellenkur für Apples Profi-Notebook

Last but not least nennt Gurman einige Details zum kommenden MacBook Pro, welches möglicherweise bereits Ende 2022 erscheinen soll. Hier sollen keine „radikalen Veränderungen“ stattfinden, sondern vielmehr die beiden existierenden Modelle aktualisiert werden.

So soll der M2-Max-Chip im High-End-Modell über nun zwölf statt bislang zehn CPU-Kerne verfügen. Bei der GPU sollen 38 anstelle von 32 Kernen zum Einsatz kommen.

Der Bericht beschreibt weiter, dass Apple an einem neuen Mac mini und Mac Pro arbeitet.