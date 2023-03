Apple passt Preise an: Diese iPhones sind ab sofort mehr wert

Der März brachte nicht nur Veränderungen bei den Kosten für den Akkutausch bei Apple. Während die Preise für einen neuen Stromspender durchweg gestiegen sind, gibt es bei der Inzahlungnahme gute Nachrichten. Bei dem Trade-In-Programm des iPhone-Herstellers bekommst du einen Gutschein für einen späteren Kauf im Apple Store. Es ist für diejenigen gedacht, die alte Geräte möglichst unkompliziert eintauschen wollen. Wie MacRumors berichtet, hat das Unternehmen die Werte für diverse Produkte angepasst – und zwar auch nach oben. Dies umfasst Smartphones, Tablets, Macs und Apple Watch.

Trade-In bei Apple: Mehr Geld für dein altes iPhone

Du bekommst also beispielsweise mehr Geld als bislang, wenn du ein altes Apple-Smartphone eintauschst. Dies kannst du dir dann direkt beim Kauf eines aktuellen iPhone 14 gutschreiben lassen.

Hast du etwa ein iPhone 13 Pro Max bekommst du von Apple nun bis zu 685 Euro beim Eintausch. Zuletzt waren es nur 650 Euro. In einigen Fällen zahlt das Unternehmen jedoch auch weniger. Dies gilt etwa für das 12 Pro, für welches man nun 5 Euro weniger zurückgibt.

So viel zahlt dir Apple beim Eintausch eines iPhone

Neu hinzugekommen ist außerdem das iPhone SE in der 3. Generation. Dieses Modell wurde von Apple bislang nicht akzeptiert, nun bekommst du beim Trade-In bis zu 205 Euro.

Beim Tablet gibt es ebenfalls einige kleinere Veränderungen. Hier trifft es das iPad Air, iPad und iPad mini, für die dir Apple nun mehr Geld anbietet. Die größte Steigerung ist beim iPad Air zu beobachten. Hier gibts statt zuletzt 255 Euro ab sofort bis zu 325 Euro.

Die Eintauschwerte von Apples Tablet-Riege

Große Steigerungen sind aber auch bei einigen Macs zu sehen. Für das MacBook Pro zahlt Apple nun bis zu 810 Euro; zuvor waren es nur bis zu 740 Euro. Beim MacBook Air steigt der Trade-In-Wert auf bis zu 480 Euro. Bei den anderen Modellen gibt es keine Änderungen.

Apples Eintauschwerte vom Mac

Wenn du eine Apple Watch in der Schublade liegen hast, musst du dich hingegen nicht über große Veränderungen freuen oder beklagen. Die Differenz liegt je nach Modell bei maximal 5 Euro.

Apples Eintauschwerte der Apple Watch

Apples Trade-In-Programm ergibt üblicherweise weniger als ein privater Verkauf über eBay und Co. Der Vorteil ist, dass du beispielsweise beim Besuch im Apple Store und der Abgabe eines alten Geräts direkt einen festen Preis in Form eines Gutscheins erhältst. Für den einfacheren Prozess nimmst du also einen geringeren Wert in Kauf.